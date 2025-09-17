Lagi Mengenai STNK

Maklumat Harga STNK

Kertas putih STNK

Laman Web Rasmi STNK

Tokenomik STNK

Ramalan Harga STNK

Sejarah STNK

STNK Panduan Membeli

Penukar Mata Wang STNK-ke-Fiat

STNK Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Stonks Logo

StonksHargae(STNK)

1 STNK ke USD Harga Langsung:

$12.484
$12.484$12.484
+9.05%1D
USD
Stonks (STNK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:59:21 (UTC+8)

Stonks (STNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 9.329
$ 9.329$ 9.329
24J Rendah
$ 13.15
$ 13.15$ 13.15
24J Tinggi

$ 9.329
$ 9.329$ 9.329

$ 13.15
$ 13.15$ 13.15

$ 374.5644393920932
$ 374.5644393920932$ 374.5644393920932

$ 7.790914868573619
$ 7.790914868573619$ 7.790914868573619

+6.41%

+9.05%

+50.15%

+50.15%

Stonks (STNK) harga masa nyata ialah $ 12.484. Sepanjang 24 jam yang lalu, STNK didagangkan antara $ 9.329 rendah dan $ 13.15 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STNK sepanjang masa ialah $ 374.5644393920932, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 7.790914868573619.

Dari segi prestasi jangka pendek, STNK telah berubah sebanyak +6.41% sejak sejam yang lalu, +9.05% dalam 24 jam dan +50.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stonks (STNK) Maklumat Pasaran

No.1360

$ 7.25M
$ 7.25M$ 7.25M

$ 61.37K
$ 61.37K$ 61.37K

$ 7.26M
$ 7.26M$ 7.26M

581.09K
581.09K 581.09K

581,918.12
581,918.12 581,918.12

581,916.24293717
581,916.24293717 581,916.24293717

99.85%

SOL

Had Pasaran semasa Stonks ialah $ 7.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.37K. Bekalan edaran STNK ialah 581.09K, dengan jumlah bekalan sebanyak 581916.24293717. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.26M.

Stonks (STNK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Stonks hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.03604+9.05%
30 Hari$ +2.833+29.35%
60 Hari$ -5.456-30.42%
90 Hari$ -2.016-13.91%
Perubahan Harga Stonks Hari Ini

Hari ini, STNK mencatatkan perubahan sebanyak $ +1.03604 (+9.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStonks

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +2.833 (+29.35%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Stonks

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STNK mengalami perubahan sebanyak $ -5.456 (-30.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Stonks

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -2.016 (-13.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Stonks (STNK)?

Semak Stonkshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Stonks (STNK)

Stonks is a meme coin on the Solana chain.

Stonks tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Stonks pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STNK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Stonks di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Stonks anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Stonks Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Stonks (STNK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Stonks (STNK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stonks.

Semak Stonks ramalan harga sekarang!

Tokenomik Stonks (STNK)

Memahami tokenomik Stonks (STNK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STNK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Stonks (STNK)

Mencari cara membeli Stonks? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Stonks di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STNK kepada Mata Wang Tempatan

1 Stonks(STNK) ke VND
328,516.46
1 Stonks(STNK) ke AUD
A$18.60116
1 Stonks(STNK) ke GBP
9.11332
1 Stonks(STNK) ke EUR
10.48656
1 Stonks(STNK) ke USD
$12.484
1 Stonks(STNK) ke MYR
RM52.4328
1 Stonks(STNK) ke TRY
515.21468
1 Stonks(STNK) ke JPY
¥1,822.664
1 Stonks(STNK) ke ARS
ARS$18,331.75528
1 Stonks(STNK) ke RUB
1,038.6688
1 Stonks(STNK) ke INR
1,098.34232
1 Stonks(STNK) ke IDR
Rp204,655.70496
1 Stonks(STNK) ke KRW
17,219.30604
1 Stonks(STNK) ke PHP
709.7154
1 Stonks(STNK) ke EGP
￡E.600.23072
1 Stonks(STNK) ke BRL
R$66.04036
1 Stonks(STNK) ke CAD
C$17.10308
1 Stonks(STNK) ke BDT
1,520.5512
1 Stonks(STNK) ke NGN
18,660.58384
1 Stonks(STNK) ke COP
$48,200.724
1 Stonks(STNK) ke ZAR
R.216.22288
1 Stonks(STNK) ke UAH
513.96628
1 Stonks(STNK) ke VES
Bs1,997.44
1 Stonks(STNK) ke CLP
$11,847.316
1 Stonks(STNK) ke PKR
Rs3,543.45856
1 Stonks(STNK) ke KZT
6,755.34208
1 Stonks(STNK) ke THB
฿395.36828
1 Stonks(STNK) ke TWD
NT$375.7684
1 Stonks(STNK) ke AED
د.إ45.81628
1 Stonks(STNK) ke CHF
Fr9.73752
1 Stonks(STNK) ke HKD
HK$97.12552
1 Stonks(STNK) ke AMD
֏4,773.8816
1 Stonks(STNK) ke MAD
.د.م111.98148
1 Stonks(STNK) ke MXN
$228.33236
1 Stonks(STNK) ke SAR
ريال46.815
1 Stonks(STNK) ke PLN
44.69272
1 Stonks(STNK) ke RON
лв53.18184
1 Stonks(STNK) ke SEK
kr115.10248
1 Stonks(STNK) ke BGN
лв20.5986
1 Stonks(STNK) ke HUF
Ft4,097.12396
1 Stonks(STNK) ke CZK
255.67232
1 Stonks(STNK) ke KWD
د.ك3.795136
1 Stonks(STNK) ke ILS
41.57172
1 Stonks(STNK) ke AOA
Kz11,380.03988
1 Stonks(STNK) ke BHD
.د.ب4.706468
1 Stonks(STNK) ke BMD
$12.484
1 Stonks(STNK) ke DKK
kr78.39952
1 Stonks(STNK) ke HNL
L327.45532
1 Stonks(STNK) ke MUR
564.901
1 Stonks(STNK) ke NAD
$216.84708
1 Stonks(STNK) ke NOK
kr121.719
1 Stonks(STNK) ke NZD
$20.84828
1 Stonks(STNK) ke PAB
B/.12.484
1 Stonks(STNK) ke PGK
K52.18312
1 Stonks(STNK) ke QAR
ر.ق45.44176
1 Stonks(STNK) ke RSD
дин.1,232.54532

Stonks Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Stonks, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Stonks Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stonks

Berapakah nilai Stonks (STNK) hari ini?
Harga langsung STNK dalam USD ialah 12.484 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STNK ke USD?
Harga semasa STNK ke USD ialah $ 12.484. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Stonks?
Had pasaran untuk STNK ialah $ 7.25M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STNK?
Bekalan edaran STNK ialah 581.09K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STNK?
STNK mencapai harga ATH sebanyak 374.5644393920932 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STNK?
STNK melihat harga ATL sebanyak 7.790914868573619 USD.
Berapakah jumlah dagangan STNK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STNKialah $ 61.37K USD.
Adakah STNK akan naik lebih tinggi tahun ini?
STNK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STNKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:59:21 (UTC+8)

Stonks (STNK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator STNK-ke-USD

Jumlah

STNK
STNK
USD
USD

1 STNK = 12.484 USD

Berdagang STNK

STNKUSDT
$12.484
$12.484$12.484
+9.04%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan