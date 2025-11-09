BursaDEX+
Harga LETSTOP langsung hari ini ialah 0.02888 USD.STOP modal pasaran ialah 1,899,673.5729523483616 USD. Jejaki masa nyata STOP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

LETSTOP (STOP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:31:13 (UTC+8)

LETSTOP Harga Hari Ini

Harga langsung LETSTOP (STOP) hari ini ialah $ 0.02888, dengan 20.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STOP kepada USD penukaran adalah $ 0.02888 setiap STOP.

LETSTOP kini berada pada kedudukan #1734 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.90M, dengan bekalan edaran sebanyak 65.78M STOP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STOP didagangkan antara $ 0.02612 (rendah) dan $ 0.04582 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02770163701207271.

Dalam prestasi jangka pendek, STOP dipindahkan -3.29% dalam sejam terakhir dan -35.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 266.81K.

LETSTOP (STOP) Maklumat Pasaran

SOL

Had Pasaran semasa LETSTOP ialah $ 1.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 266.81K. Bekalan edaran STOP ialah 65.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999250.81406645. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.89M.

LETSTOP Sejarah Harga USD

LETSTOP (STOP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk LETSTOP hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0073988-20.40%
30 Hari$ -0.04083-58.58%
60 Hari$ -0.12106-80.74%
90 Hari$ -0.17395-85.77%
Perubahan Harga LETSTOP Hari Ini

Hari ini, STOP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0073988 (-20.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariLETSTOP

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.04083 (-58.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari LETSTOP

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STOP mengalami perubahan sebanyak $ -0.12106 (-80.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari LETSTOP

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.17395 (-85.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga LETSTOP (STOP)?

Semak LETSTOPhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk LETSTOP

Cerapan dipacu AI yang menganalisis LETSTOP pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga LETSTOP?

LETSTOP (STOP) price factors include:

1. Market demand and supply dynamics
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market sentiment
4. Bitcoin and major altcoin price movements
5. Project development updates and roadmap progress
6. Community adoption and user growth
7. Exchange listings and partnerships
8. Regulatory news affecting crypto markets
9. Technical analysis patterns and support/resistance levels
10. Whale movements and large holder activity

Mengapa orang ingin tahu harga LETSTOP hari ini?

People want to know LETSTOP (STOP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying/selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Ramalan Harga untuk LETSTOP

LETSTOP (STOP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran STOP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
LETSTOP (STOP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga LETSTOP berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga LETSTOP yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk STOP ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik LETSTOP Ramalan Harga.

Perihal LETSTOP

STOP (STOP) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, primarily serving as a governance token for the StopLimit platform. The platform is designed to provide users with advanced trading features not typically found on traditional decentralized exchanges, such as stop limit orders, trailing stop orders, and take profit orders. STOP tokens are used to vote on proposals and updates within the platform, allowing holders to influence its development and future direction. The token follows a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction, reducing the overall supply over time. This design aims to create a balance between supply and demand while maintaining the token's value.

Bagaimana untuk membeli & Melabur LETSTOP dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan LETSTOP? Membeli STOP adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli LETSTOP. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan LETSTOP (STOP) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 65.78M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan LETSTOP akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli LETSTOP (STOP)

Apa yang boleh anda lakukan dengan LETSTOP

Memiliki LETSTOP membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli LETSTOP (STOP) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu LETSTOP (STOP)

LETSTOP is the first app to reward safe driving with vouchers or crypto. With 1M+ downloads and 70M+ safe km in 180+ countries, $STOP is powered by Solana.

LETSTOP Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang LETSTOP, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai LETSTOP

Berapakah nilai 1 LETSTOP pada tahun 2030?
Jika LETSTOP berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga LETSTOP berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:31:13 (UTC+8)

LETSTOP (STOP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

