Harga langsung LETSTOP (STOP) hari ini ialah $ 0.02888, dengan 20.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STOP kepada USD penukaran adalah $ 0.02888 setiap STOP.

LETSTOP kini berada pada kedudukan #1734 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.90M, dengan bekalan edaran sebanyak 65.78M STOP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STOP didagangkan antara $ 0.02612 (rendah) dan $ 0.04582 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02770163701207271.

Dalam prestasi jangka pendek, STOP dipindahkan -3.29% dalam sejam terakhir dan -35.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 266.81K.

LETSTOP (STOP) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1734 Modal Pasaran $ 1.90M Kelantangan (24J) $ 266.81K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.89M Bekalan Peredaran 65.78M Bekalan Maks 100,000,000 Jumlah Bekalan 99,999,250.81406645 Kadar Peredaran 65.77% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa LETSTOP ialah $ 1.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 266.81K. Bekalan edaran STOP ialah 65.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999250.81406645. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.89M.