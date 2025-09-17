Apakah itu Storm Trade (STORM)

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

Berapakah nilai Storm Trade (STORM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Storm Trade (STORM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomik Storm Trade (STORM)

Memahami tokenomik Storm Trade (STORM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Storm Trade Berapakah nilai Storm Trade (STORM) hari ini? Harga langsung STORM dalam USD ialah 0.01448 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa STORM ke USD? $ 0.01448 . Lihat Harga semasa STORM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Storm Trade? Had pasaran untuk STORM ialah $ 3.74M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran STORM? Bekalan edaran STORM ialah 258.23M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STORM? STORM mencapai harga ATH sebanyak 0.04709112881488389 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STORM? STORM melihat harga ATL sebanyak 0.011925820839253908 USD . Berapakah jumlah dagangan STORM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STORMialah $ 60.96K USD . Adakah STORM akan naik lebih tinggi tahun ini? STORM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STORMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

