Lagi Mengenai STORM

Maklumat Harga STORM

Kertas putih STORM

Laman Web Rasmi STORM

Tokenomik STORM

Ramalan Harga STORM

Sejarah STORM

STORM Panduan Membeli

Penukar Mata Wang STORM-ke-Fiat

STORM Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Storm Trade Logo

Storm TradeHargae(STORM)

1 STORM ke USD Harga Langsung:

$0.01448
$0.01448$0.01448
-0.20%1D
USD
Storm Trade (STORM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:29:26 (UTC+8)

Storm Trade (STORM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01437
$ 0.01437$ 0.01437
24J Rendah
$ 0.01481
$ 0.01481$ 0.01481
24J Tinggi

$ 0.01437
$ 0.01437$ 0.01437

$ 0.01481
$ 0.01481$ 0.01481

$ 0.04709112881488389
$ 0.04709112881488389$ 0.04709112881488389

$ 0.011925820839253908
$ 0.011925820839253908$ 0.011925820839253908

-0.21%

-0.20%

+8.54%

+8.54%

Storm Trade (STORM) harga masa nyata ialah $ 0.01448. Sepanjang 24 jam yang lalu, STORM didagangkan antara $ 0.01437 rendah dan $ 0.01481 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STORM sepanjang masa ialah $ 0.04709112881488389, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.011925820839253908.

Dari segi prestasi jangka pendek, STORM telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, -0.20% dalam 24 jam dan +8.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Storm Trade (STORM) Maklumat Pasaran

No.1579

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

$ 60.96K
$ 60.96K$ 60.96K

$ 14.48M
$ 14.48M$ 14.48M

258.23M
258.23M 258.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.82%

TONCOIN

Had Pasaran semasa Storm Trade ialah $ 3.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.96K. Bekalan edaran STORM ialah 258.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.48M.

Storm Trade (STORM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Storm Trade hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000029-0.20%
30 Hari$ +0.00019+1.32%
60 Hari$ -0.00022-1.50%
90 Hari$ -0.0023-13.71%
Perubahan Harga Storm Trade Hari Ini

Hari ini, STORM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000029 (-0.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStorm Trade

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00019 (+1.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Storm Trade

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STORM mengalami perubahan sebanyak $ -0.00022 (-1.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Storm Trade

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0023 (-13.71%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Storm Trade (STORM)?

Semak Storm Tradehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Storm Trade (STORM)

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

Storm Trade tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Storm Trade pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STORM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Storm Trade di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Storm Trade anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Storm Trade Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Storm Trade (STORM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Storm Trade (STORM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Storm Trade.

Semak Storm Trade ramalan harga sekarang!

Tokenomik Storm Trade (STORM)

Memahami tokenomik Storm Trade (STORM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STORM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Storm Trade (STORM)

Mencari cara membeli Storm Trade? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Storm Trade di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STORM kepada Mata Wang Tempatan

1 Storm Trade(STORM) ke VND
381.0412
1 Storm Trade(STORM) ke AUD
A$0.0215752
1 Storm Trade(STORM) ke GBP
0.0105704
1 Storm Trade(STORM) ke EUR
0.0121632
1 Storm Trade(STORM) ke USD
$0.01448
1 Storm Trade(STORM) ke MYR
RM0.060816
1 Storm Trade(STORM) ke TRY
0.5975896
1 Storm Trade(STORM) ke JPY
¥2.11408
1 Storm Trade(STORM) ke ARS
ARS$21.2004576
1 Storm Trade(STORM) ke RUB
1.2045912
1 Storm Trade(STORM) ke INR
1.27424
1 Storm Trade(STORM) ke IDR
Rp237.3770112
1 Storm Trade(STORM) ke KRW
19.9999208
1 Storm Trade(STORM) ke PHP
0.8242016
1 Storm Trade(STORM) ke EGP
￡E.0.6960536
1 Storm Trade(STORM) ke BRL
R$0.076744
1 Storm Trade(STORM) ke CAD
C$0.0198376
1 Storm Trade(STORM) ke BDT
1.763664
1 Storm Trade(STORM) ke NGN
21.6441248
1 Storm Trade(STORM) ke COP
$56.342404
1 Storm Trade(STORM) ke ZAR
R.0.2513728
1 Storm Trade(STORM) ke UAH
0.5961416
1 Storm Trade(STORM) ke VES
Bs2.3168
1 Storm Trade(STORM) ke CLP
$13.756
1 Storm Trade(STORM) ke PKR
Rs4.1100032
1 Storm Trade(STORM) ke KZT
7.8354176
1 Storm Trade(STORM) ke THB
฿0.459016
1 Storm Trade(STORM) ke TWD
NT$0.4359928
1 Storm Trade(STORM) ke AED
د.إ0.0531416
1 Storm Trade(STORM) ke CHF
Fr0.0112944
1 Storm Trade(STORM) ke HKD
HK$0.1126544
1 Storm Trade(STORM) ke AMD
֏5.537152
1 Storm Trade(STORM) ke MAD
.د.م0.1298856
1 Storm Trade(STORM) ke MXN
$0.2646944
1 Storm Trade(STORM) ke SAR
ريال0.0543
1 Storm Trade(STORM) ke PLN
0.0518384
1 Storm Trade(STORM) ke RON
лв0.0618296
1 Storm Trade(STORM) ke SEK
kr0.1336504
1 Storm Trade(STORM) ke BGN
лв0.023892
1 Storm Trade(STORM) ke HUF
Ft4.7600104
1 Storm Trade(STORM) ke CZK
0.2969848
1 Storm Trade(STORM) ke KWD
د.ك0.00440192
1 Storm Trade(STORM) ke ILS
0.0482184
1 Storm Trade(STORM) ke AOA
Kz13.1995336
1 Storm Trade(STORM) ke BHD
.د.ب0.00544448
1 Storm Trade(STORM) ke BMD
$0.01448
1 Storm Trade(STORM) ke DKK
kr0.0910792
1 Storm Trade(STORM) ke HNL
L0.3798104
1 Storm Trade(STORM) ke MUR
0.65522
1 Storm Trade(STORM) ke NAD
$0.2515176
1 Storm Trade(STORM) ke NOK
kr0.1414696
1 Storm Trade(STORM) ke NZD
$0.0241816
1 Storm Trade(STORM) ke PAB
B/.0.01448
1 Storm Trade(STORM) ke PGK
K0.0605264
1 Storm Trade(STORM) ke QAR
ر.ق0.0527072
1 Storm Trade(STORM) ke RSD
дин.1.431348

Storm Trade Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Storm Trade, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Storm Trade Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Storm Trade

Berapakah nilai Storm Trade (STORM) hari ini?
Harga langsung STORM dalam USD ialah 0.01448 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STORM ke USD?
Harga semasa STORM ke USD ialah $ 0.01448. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Storm Trade?
Had pasaran untuk STORM ialah $ 3.74M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STORM?
Bekalan edaran STORM ialah 258.23M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STORM?
STORM mencapai harga ATH sebanyak 0.04709112881488389 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STORM?
STORM melihat harga ATL sebanyak 0.011925820839253908 USD.
Berapakah jumlah dagangan STORM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STORMialah $ 60.96K USD.
Adakah STORM akan naik lebih tinggi tahun ini?
STORM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STORMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:29:26 (UTC+8)

Storm Trade (STORM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator STORM-ke-USD

Jumlah

STORM
STORM
USD
USD

1 STORM = 0.01448 USD

Berdagang STORM

STORMUSDT
$0.01448
$0.01448$0.01448
-0.13%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan