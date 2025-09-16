Apakah itu Stratos (STOS)

Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stratos Berapakah nilai Stratos (STOS) hari ini? Harga langsung STOS dalam USD ialah 0.04629 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa STOS ke USD? $ 0.04629 . Lihat Harga semasa STOS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Stratos? Had pasaran untuk STOS ialah $ 1.80M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran STOS? Bekalan edaran STOS ialah 38.80M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STOS? STOS mencapai harga ATH sebanyak 5.495906705056041 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STOS? STOS melihat harga ATL sebanyak 0.04452381929852685 USD . Berapakah jumlah dagangan STOS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STOSialah $ 56.17K USD . Adakah STOS akan naik lebih tinggi tahun ini? STOS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STOSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

