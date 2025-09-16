Lagi Mengenai STRAWBERRYAI

Strawberry AI Logo

Strawberry AIHargae(STRAWBERRYAI)

1 STRAWBERRYAI ke USD Harga Langsung:

$0.04869
-19.78%1D
USD
Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:13:25 (UTC+8)

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.047
24J Rendah
$ 0.06188
24J Tinggi

$ 0.047
$ 0.06188
$ 0.545890504382729
$ 0.000053408383833725
-1.56%

-19.78%

-28.23%

-28.23%

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) harga masa nyata ialah $ 0.04869. Sepanjang 24 jam yang lalu, STRAWBERRYAI didagangkan antara $ 0.047 rendah dan $ 0.06188 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STRAWBERRYAI sepanjang masa ialah $ 0.545890504382729, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000053408383833725.

Dari segi prestasi jangka pendek, STRAWBERRYAI telah berubah sebanyak -1.56% sejak sejam yang lalu, -19.78% dalam 24 jam dan -28.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Maklumat Pasaran

No.1420

$ 4.87M
$ 23.68K
$ 4.87M
100.00M
100,000,000
100,000,000
100.00%

ETH

Had Pasaran semasa Strawberry AI ialah $ 4.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 23.68K. Bekalan edaran STRAWBERRYAI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.87M.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Strawberry AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0120056-19.78%
30 Hari$ -0.04428-47.63%
60 Hari$ -0.00221-4.35%
90 Hari$ +0.01053+27.59%
Perubahan Harga Strawberry AI Hari Ini

Hari ini, STRAWBERRYAI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0120056 (-19.78%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStrawberry AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.04428 (-47.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Strawberry AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STRAWBERRYAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00221 (-4.35%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Strawberry AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01053 (+27.59%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Strawberry AI (STRAWBERRYAI)?

Semak Strawberry AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI)

Strawberry AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Strawberry AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STRAWBERRYAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Strawberry AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Strawberry AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Strawberry AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Strawberry AI (STRAWBERRYAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Strawberry AI (STRAWBERRYAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Strawberry AI.

Semak Strawberry AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Memahami tokenomik Strawberry AI (STRAWBERRYAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STRAWBERRYAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Mencari cara membeli Strawberry AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Strawberry AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STRAWBERRYAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke VND
1,281.27735
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke AUD
A$0.0725481
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke GBP
0.0355437
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke EUR
0.0408996
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke USD
$0.04869
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MYR
RM0.204498
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke TRY
2.0099232
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke JPY
¥7.10874
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke ARS
ARS$71.1838062
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke RUB
4.051008
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke INR
4.2842331
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke IDR
Rp798.1965936
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke KRW
67.2511149
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke PHP
2.765592
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke EGP
￡E.2.3405283
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BRL
R$0.2585439
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke CAD
C$0.0667053
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BDT
5.930442
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke NGN
72.7798644
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke COP
$189.4552245
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke ZAR
R.0.8442846
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke UAH
2.0045673
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke VES
Bs7.7904
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke CLP
$46.20681
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke PKR
Rs13.8201696
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke KZT
26.3471328
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke THB
฿1.5424992
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke TWD
NT$1.4645952
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke AED
د.إ0.1786923
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke CHF
Fr0.0379782
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke HKD
HK$0.3788082
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke AMD
֏18.619056
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MAD
.د.م0.4367493
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MXN
$0.8915139
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke SAR
ريال0.1825875
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke PLN
0.1747971
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke RON
лв0.2079063
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke SEK
kr0.4494087
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BGN
лв0.0803385
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke HUF
Ft16.0005078
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke CZK
0.9991188
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke KWD
د.ك0.01480176
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke ILS
0.1621377
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke AOA
Kz44.3843433
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BHD
.د.ب0.01835613
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke BMD
$0.04869
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke DKK
kr0.3062601
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke HNL
L1.2771387
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke MUR
2.2032225
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke NAD
$0.8457453
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke NOK
kr0.4757013
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke NZD
$0.0813123
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke PAB
B/.0.04869
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke PGK
K0.2035242
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke QAR
ر.ق0.1772316
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ke RSD
дин.4.8134934

Strawberry AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Strawberry AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Strawberry AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Strawberry AI

Berapakah nilai Strawberry AI (STRAWBERRYAI) hari ini?
Harga langsung STRAWBERRYAI dalam USD ialah 0.04869 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STRAWBERRYAI ke USD?
Harga semasa STRAWBERRYAI ke USD ialah $ 0.04869. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Strawberry AI?
Had pasaran untuk STRAWBERRYAI ialah $ 4.87M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STRAWBERRYAI?
Bekalan edaran STRAWBERRYAI ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STRAWBERRYAI?
STRAWBERRYAI mencapai harga ATH sebanyak 0.545890504382729 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STRAWBERRYAI?
STRAWBERRYAI melihat harga ATL sebanyak 0.000053408383833725 USD.
Berapakah jumlah dagangan STRAWBERRYAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STRAWBERRYAIialah $ 23.68K USD.
Adakah STRAWBERRYAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
STRAWBERRYAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STRAWBERRYAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:13:25 (UTC+8)

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

