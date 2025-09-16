Lagi Mengenai STRM

Maklumat Harga STRM

Kertas putih STRM

Laman Web Rasmi STRM

Tokenomik STRM

Ramalan Harga STRM

Sejarah STRM

STRM Panduan Membeli

Penukar Mata Wang STRM-ke-Fiat

STRM Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

StreamCoin Logo

StreamCoinHargae(STRM)

1 STRM ke USD Harga Langsung:

$0.0012957
$0.0012957$0.0012957
+0.52%1D
USD
StreamCoin (STRM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:57:11 (UTC+8)

StreamCoin (STRM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0012501
$ 0.0012501$ 0.0012501
24J Rendah
$ 0.0013366
$ 0.0013366$ 0.0013366
24J Tinggi

$ 0.0012501
$ 0.0012501$ 0.0012501

$ 0.0013366
$ 0.0013366$ 0.0013366

$ 0.29833616488197456
$ 0.29833616488197456$ 0.29833616488197456

$ 0.000502346011046426
$ 0.000502346011046426$ 0.000502346011046426

-0.49%

+0.52%

+26.27%

+26.27%

StreamCoin (STRM) harga masa nyata ialah $ 0.0012957. Sepanjang 24 jam yang lalu, STRM didagangkan antara $ 0.0012501 rendah dan $ 0.0013366 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STRM sepanjang masa ialah $ 0.29833616488197456, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000502346011046426.

Dari segi prestasi jangka pendek, STRM telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, +0.52% dalam 24 jam dan +26.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StreamCoin (STRM) Maklumat Pasaran

No.1885

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

$ 101.15K
$ 101.15K$ 101.15K

$ 3.94M
$ 3.94M$ 3.94M

1.49B
1.49B 1.49B

3,041,407,378.956867
3,041,407,378.956867 3,041,407,378.956867

3,041,407,378.956867
3,041,407,378.956867 3,041,407,378.956867

49.07%

BSC

Had Pasaran semasa StreamCoin ialah $ 1.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 101.15K. Bekalan edaran STRM ialah 1.49B, dengan jumlah bekalan sebanyak 3041407378.956867. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.94M.

StreamCoin (STRM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk StreamCoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000006703+0.52%
30 Hari$ +0.0001815+16.28%
60 Hari$ +0.0000083+0.64%
90 Hari$ -0.0002092-13.91%
Perubahan Harga StreamCoin Hari Ini

Hari ini, STRM mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000006703 (+0.52%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStreamCoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0001815 (+16.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari StreamCoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STRM mengalami perubahan sebanyak $ +0.0000083 (+0.64%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari StreamCoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0002092 (-13.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga StreamCoin (STRM)?

Semak StreamCoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu StreamCoin (STRM)

StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

StreamCoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus StreamCoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STRM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang StreamCoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian StreamCoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

StreamCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai StreamCoin (STRM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset StreamCoin (STRM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk StreamCoin.

Semak StreamCoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik StreamCoin (STRM)

Memahami tokenomik StreamCoin (STRM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STRM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli StreamCoin (STRM)

Mencari cara membeli StreamCoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah StreamCoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STRM kepada Mata Wang Tempatan

1 StreamCoin(STRM) ke VND
34.0963455
1 StreamCoin(STRM) ke AUD
A$0.001930593
1 StreamCoin(STRM) ke GBP
0.000945861
1 StreamCoin(STRM) ke EUR
0.001088388
1 StreamCoin(STRM) ke USD
$0.0012957
1 StreamCoin(STRM) ke MYR
RM0.00544194
1 StreamCoin(STRM) ke TRY
0.053486496
1 StreamCoin(STRM) ke JPY
¥0.1891722
1 StreamCoin(STRM) ke ARS
ARS$1.894287486
1 StreamCoin(STRM) ke RUB
0.107348745
1 StreamCoin(STRM) ke INR
0.114086385
1 StreamCoin(STRM) ke IDR
Rp21.240980208
1 StreamCoin(STRM) ke KRW
1.789633797
1 StreamCoin(STRM) ke PHP
0.073816029
1 StreamCoin(STRM) ke EGP
￡E.0.062349084
1 StreamCoin(STRM) ke BRL
R$0.006880167
1 StreamCoin(STRM) ke CAD
C$0.001775109
1 StreamCoin(STRM) ke BDT
0.15781626
1 StreamCoin(STRM) ke NGN
1.936760532
1 StreamCoin(STRM) ke COP
$5.061328125
1 StreamCoin(STRM) ke ZAR
R.0.022506309
1 StreamCoin(STRM) ke UAH
0.053343969
1 StreamCoin(STRM) ke VES
Bs0.207312
1 StreamCoin(STRM) ke CLP
$1.2296193
1 StreamCoin(STRM) ke PKR
Rs0.367771488
1 StreamCoin(STRM) ke KZT
0.701129184
1 StreamCoin(STRM) ke THB
฿0.041060733
1 StreamCoin(STRM) ke TWD
NT$0.039013527
1 StreamCoin(STRM) ke AED
د.إ0.004755219
1 StreamCoin(STRM) ke CHF
Fr0.001010646
1 StreamCoin(STRM) ke HKD
HK$0.010080546
1 StreamCoin(STRM) ke AMD
֏0.49547568
1 StreamCoin(STRM) ke MAD
.د.م0.011622429
1 StreamCoin(STRM) ke MXN
$0.023763138
1 StreamCoin(STRM) ke SAR
ريال0.004858875
1 StreamCoin(STRM) ke PLN
0.004651563
1 StreamCoin(STRM) ke RON
лв0.005545596
1 StreamCoin(STRM) ke SEK
kr0.011985225
1 StreamCoin(STRM) ke BGN
лв0.002137905
1 StreamCoin(STRM) ke HUF
Ft0.427049763
1 StreamCoin(STRM) ke CZK
0.026652549
1 StreamCoin(STRM) ke KWD
د.ك0.0003951885
1 StreamCoin(STRM) ke ILS
0.004314681
1 StreamCoin(STRM) ke AOA
Kz1.181121249
1 StreamCoin(STRM) ke BHD
.د.ب0.0004884789
1 StreamCoin(STRM) ke BMD
$0.0012957
1 StreamCoin(STRM) ke DKK
kr0.008175867
1 StreamCoin(STRM) ke HNL
L0.033986211
1 StreamCoin(STRM) ke MUR
0.058630425
1 StreamCoin(STRM) ke NAD
$0.022506309
1 StreamCoin(STRM) ke NOK
kr0.01269786
1 StreamCoin(STRM) ke NZD
$0.002163819
1 StreamCoin(STRM) ke PAB
B/.0.0012957
1 StreamCoin(STRM) ke PGK
K0.005416026
1 StreamCoin(STRM) ke QAR
ر.ق0.004716348
1 StreamCoin(STRM) ke RSD
дин.0.12840387

StreamCoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang StreamCoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web StreamCoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StreamCoin

Berapakah nilai StreamCoin (STRM) hari ini?
Harga langsung STRM dalam USD ialah 0.0012957 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STRM ke USD?
Harga semasa STRM ke USD ialah $ 0.0012957. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran StreamCoin?
Had pasaran untuk STRM ialah $ 1.93M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STRM?
Bekalan edaran STRM ialah 1.49B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STRM?
STRM mencapai harga ATH sebanyak 0.29833616488197456 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STRM?
STRM melihat harga ATL sebanyak 0.000502346011046426 USD.
Berapakah jumlah dagangan STRM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STRMialah $ 101.15K USD.
Adakah STRM akan naik lebih tinggi tahun ini?
STRM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STRMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:57:11 (UTC+8)

StreamCoin (STRM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator STRM-ke-USD

Jumlah

STRM
STRM
USD
USD

1 STRM = 0.0012957 USD

Berdagang STRM

STRMUSDT
$0.0012957
$0.0012957$0.0012957
+0.49%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan