Super Trump Logo

Super TrumpHargae(STRUMP)

1 STRUMP ke USD Harga Langsung:

$0.0001656
$0.0001656$0.0001656
-0.24%1D
USD
Super Trump (STRUMP) Carta Harga Langsung
Super Trump (STRUMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001587
$ 0.0001587$ 0.0001587
24J Rendah
$ 0.0001661
$ 0.0001661$ 0.0001661
24J Tinggi

$ 0.0001587
$ 0.0001587$ 0.0001587

$ 0.0001661
$ 0.0001661$ 0.0001661

$ 0.03169487346217382
$ 0.03169487346217382$ 0.03169487346217382

$ 0.00000514655673413
$ 0.00000514655673413$ 0.00000514655673413

-0.31%

-0.24%

+2.09%

+2.09%

Super Trump (STRUMP) harga masa nyata ialah $ 0.0001656. Sepanjang 24 jam yang lalu, STRUMP didagangkan antara $ 0.0001587 rendah dan $ 0.0001661 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STRUMP sepanjang masa ialah $ 0.03169487346217382, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000514655673413.

Dari segi prestasi jangka pendek, STRUMP telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan +2.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Super Trump (STRUMP) Maklumat Pasaran

No.2676

$ 304.27K
$ 304.27K$ 304.27K

$ 82.55
$ 82.55$ 82.55

$ 430.56K
$ 430.56K$ 430.56K

1.84B
1.84B 1.84B

2,600,000,000
2,600,000,000 2,600,000,000

2,339,600,236
2,339,600,236 2,339,600,236

70.66%

ETH

Had Pasaran semasa Super Trump ialah $ 304.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.55. Bekalan edaran STRUMP ialah 1.84B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2339600236. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 430.56K.

Super Trump (STRUMP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Super Trump hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000398-0.24%
30 Hari$ -0.0000071-4.12%
60 Hari$ -0.0000305-15.56%
90 Hari$ -0.0000044-2.59%
Perubahan Harga Super Trump Hari Ini

Hari ini, STRUMP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000398 (-0.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSuper Trump

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000071 (-4.12%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Super Trump

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STRUMP mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000305 (-15.56%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Super Trump

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000044 (-2.59%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Super Trump (STRUMP)?

Semak Super Trumphalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Super Trump (STRUMP)

Super Strump is a meme coin on Ethereum.

Super Trump tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Super Trump pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STRUMP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Super Trump di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Super Trump anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Super Trump Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Super Trump (STRUMP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Super Trump (STRUMP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Super Trump.

Semak Super Trump ramalan harga sekarang!

Tokenomik Super Trump (STRUMP)

Memahami tokenomik Super Trump (STRUMP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STRUMP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Super Trump (STRUMP)

Mencari cara membeli Super Trump? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Super Trump di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STRUMP kepada Mata Wang Tempatan

1 Super Trump(STRUMP) ke VND
4.357764
1 Super Trump(STRUMP) ke AUD
A$0.000246744
1 Super Trump(STRUMP) ke GBP
0.000120888
1 Super Trump(STRUMP) ke EUR
0.000139104
1 Super Trump(STRUMP) ke USD
$0.0001656
1 Super Trump(STRUMP) ke MYR
RM0.00069552
1 Super Trump(STRUMP) ke TRY
0.006834312
1 Super Trump(STRUMP) ke JPY
¥0.0241776
1 Super Trump(STRUMP) ke ARS
ARS$0.243170352
1 Super Trump(STRUMP) ke RUB
0.01377792
1 Super Trump(STRUMP) ke INR
0.014554584
1 Super Trump(STRUMP) ke IDR
Rp2.714753664
1 Super Trump(STRUMP) ke KRW
0.228413736
1 Super Trump(STRUMP) ke PHP
0.009404424
1 Super Trump(STRUMP) ke EGP
￡E.0.007962048
1 Super Trump(STRUMP) ke BRL
R$0.00087768
1 Super Trump(STRUMP) ke CAD
C$0.000226872
1 Super Trump(STRUMP) ke BDT
0.02017008
1 Super Trump(STRUMP) ke NGN
0.2479032
1 Super Trump(STRUMP) ke COP
$0.64435788
1 Super Trump(STRUMP) ke ZAR
R.0.002868192
1 Super Trump(STRUMP) ke UAH
0.006817752
1 Super Trump(STRUMP) ke VES
Bs0.026496
1 Super Trump(STRUMP) ke CLP
$0.1571544
1 Super Trump(STRUMP) ke PKR
Rs0.047003904
1 Super Trump(STRUMP) ke KZT
0.089609472
1 Super Trump(STRUMP) ke THB
฿0.005246208
1 Super Trump(STRUMP) ke TWD
NT$0.004982904
1 Super Trump(STRUMP) ke AED
د.إ0.000607752
1 Super Trump(STRUMP) ke CHF
Fr0.000129168
1 Super Trump(STRUMP) ke HKD
HK$0.001288368
1 Super Trump(STRUMP) ke AMD
֏0.06332544
1 Super Trump(STRUMP) ke MAD
.د.م0.001485432
1 Super Trump(STRUMP) ke MXN
$0.003028824
1 Super Trump(STRUMP) ke SAR
ريال0.000621
1 Super Trump(STRUMP) ke PLN
0.000592848
1 Super Trump(STRUMP) ke RON
лв0.000708768
1 Super Trump(STRUMP) ke SEK
kr0.001526832
1 Super Trump(STRUMP) ke BGN
лв0.00027324
1 Super Trump(STRUMP) ke HUF
Ft0.054364824
1 Super Trump(STRUMP) ke CZK
0.003393144
1 Super Trump(STRUMP) ke KWD
د.ك0.0000503424
1 Super Trump(STRUMP) ke ILS
0.000551448
1 Super Trump(STRUMP) ke AOA
Kz0.151787304
1 Super Trump(STRUMP) ke BHD
.د.ب0.0000624312
1 Super Trump(STRUMP) ke BMD
$0.0001656
1 Super Trump(STRUMP) ke DKK
kr0.001041624
1 Super Trump(STRUMP) ke HNL
L0.004332096
1 Super Trump(STRUMP) ke MUR
0.007514928
1 Super Trump(STRUMP) ke NAD
$0.002876472
1 Super Trump(STRUMP) ke NOK
kr0.001616256
1 Super Trump(STRUMP) ke NZD
$0.000276552
1 Super Trump(STRUMP) ke PAB
B/.0.0001656
1 Super Trump(STRUMP) ke PGK
K0.000690552
1 Super Trump(STRUMP) ke QAR
ر.ق0.000602784
1 Super Trump(STRUMP) ke RSD
дин.0.016349688

Super Trump Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Super Trump, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Super Trump Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Super Trump

Berapakah nilai Super Trump (STRUMP) hari ini?
Harga langsung STRUMP dalam USD ialah 0.0001656 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STRUMP ke USD?
Harga semasa STRUMP ke USD ialah $ 0.0001656. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Super Trump?
Had pasaran untuk STRUMP ialah $ 304.27K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STRUMP?
Bekalan edaran STRUMP ialah 1.84B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STRUMP?
STRUMP mencapai harga ATH sebanyak 0.03169487346217382 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STRUMP?
STRUMP melihat harga ATL sebanyak 0.00000514655673413 USD.
Berapakah jumlah dagangan STRUMP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STRUMPialah $ 82.55 USD.
Adakah STRUMP akan naik lebih tinggi tahun ini?
STRUMP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STRUMPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
