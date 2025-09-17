Lagi Mengenai STRX

StrikeXHargae(STRX)

1 STRX ke USD Harga Langsung:

$0.03407
$0.03407$0.03407
0.00%1D
USD
StrikeX (STRX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:08:40 (UTC+8)

StrikeX (STRX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03404
$ 0.03404$ 0.03404
24J Rendah
$ 0.03564
$ 0.03564$ 0.03564
24J Tinggi

$ 0.03404
$ 0.03404$ 0.03404

$ 0.03564
$ 0.03564$ 0.03564

$ 0.20890681411348228
$ 0.20890681411348228$ 0.20890681411348228

$ 0.00110327
$ 0.00110327$ 0.00110327

0.00%

0.00%

+2.62%

+2.62%

StrikeX (STRX) harga masa nyata ialah $ 0.03407. Sepanjang 24 jam yang lalu, STRX didagangkan antara $ 0.03404 rendah dan $ 0.03564 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STRX sepanjang masa ialah $ 0.20890681411348228, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00110327.

Dari segi prestasi jangka pendek, STRX telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +2.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StrikeX (STRX) Maklumat Pasaran

No.777

$ 29.73M
$ 29.73M$ 29.73M

$ 22.32
$ 22.32$ 22.32

$ 34.07M
$ 34.07M$ 34.07M

872.68M
872.68M 872.68M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

880,456,959.285762
880,456,959.285762 880,456,959.285762

87.26%

BSC

Had Pasaran semasa StrikeX ialah $ 29.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 22.32. Bekalan edaran STRX ialah 872.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 880456959.285762. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.07M.

StrikeX (STRX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk StrikeX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00873-20.40%
60 Hari$ -0.02701-44.23%
90 Hari$ +0.01202+54.51%
Perubahan Harga StrikeX Hari Ini

Hari ini, STRX mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStrikeX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00873 (-20.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari StrikeX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STRX mengalami perubahan sebanyak $ -0.02701 (-44.23%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari StrikeX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01202 (+54.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga StrikeX (STRX)?

Semak StrikeXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu StrikeX (STRX)

We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.

StrikeX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus StrikeX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STRX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang StrikeX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian StrikeX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

StrikeX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai StrikeX (STRX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset StrikeX (STRX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk StrikeX.

Semak StrikeX ramalan harga sekarang!

Tokenomik StrikeX (STRX)

Memahami tokenomik StrikeX (STRX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STRX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli StrikeX (STRX)

Mencari cara membeli StrikeX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah StrikeX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STRX kepada Mata Wang Tempatan

1 StrikeX(STRX) ke VND
896.55205
1 StrikeX(STRX) ke AUD
A$0.0507643
1 StrikeX(STRX) ke GBP
0.0248711
1 StrikeX(STRX) ke EUR
0.0286188
1 StrikeX(STRX) ke USD
$0.03407
1 StrikeX(STRX) ke MYR
RM0.143094
1 StrikeX(STRX) ke TRY
1.4060689
1 StrikeX(STRX) ke JPY
¥4.97422
1 StrikeX(STRX) ke ARS
ARS$50.0290694
1 StrikeX(STRX) ke RUB
2.834624
1 StrikeX(STRX) ke INR
2.9944123
1 StrikeX(STRX) ke IDR
Rp558.5245008
1 StrikeX(STRX) ke KRW
46.9930917
1 StrikeX(STRX) ke PHP
1.9348353
1 StrikeX(STRX) ke EGP
￡E.1.6380856
1 StrikeX(STRX) ke BRL
R$0.180571
1 StrikeX(STRX) ke CAD
C$0.0466759
1 StrikeX(STRX) ke BDT
4.149726
1 StrikeX(STRX) ke NGN
51.00279
1 StrikeX(STRX) ke COP
$132.5680735
1 StrikeX(STRX) ke ZAR
R.0.5900924
1 StrikeX(STRX) ke UAH
1.4026619
1 StrikeX(STRX) ke VES
Bs5.4512
1 StrikeX(STRX) ke CLP
$32.33243
1 StrikeX(STRX) ke PKR
Rs9.6704288
1 StrikeX(STRX) ke KZT
18.4359584
1 StrikeX(STRX) ke THB
฿1.0793376
1 StrikeX(STRX) ke TWD
NT$1.0251663
1 StrikeX(STRX) ke AED
د.إ0.1250369
1 StrikeX(STRX) ke CHF
Fr0.0265746
1 StrikeX(STRX) ke HKD
HK$0.2650646
1 StrikeX(STRX) ke AMD
֏13.028368
1 StrikeX(STRX) ke MAD
.د.م0.3056079
1 StrikeX(STRX) ke MXN
$0.6231403
1 StrikeX(STRX) ke SAR
ريال0.1277625
1 StrikeX(STRX) ke PLN
0.1219706
1 StrikeX(STRX) ke RON
лв0.1458196
1 StrikeX(STRX) ke SEK
kr0.3141254
1 StrikeX(STRX) ke BGN
лв0.0562155
1 StrikeX(STRX) ke HUF
Ft11.1848403
1 StrikeX(STRX) ke CZK
0.6980943
1 StrikeX(STRX) ke KWD
د.ك0.01035728
1 StrikeX(STRX) ke ILS
0.1134531
1 StrikeX(STRX) ke AOA
Kz31.2282213
1 StrikeX(STRX) ke BHD
.د.ب0.01284439
1 StrikeX(STRX) ke BMD
$0.03407
1 StrikeX(STRX) ke DKK
kr0.2143003
1 StrikeX(STRX) ke HNL
L0.8912712
1 StrikeX(STRX) ke MUR
1.5460966
1 StrikeX(STRX) ke NAD
$0.5917959
1 StrikeX(STRX) ke NOK
kr0.3325232
1 StrikeX(STRX) ke NZD
$0.0568969
1 StrikeX(STRX) ke PAB
B/.0.03407
1 StrikeX(STRX) ke PGK
K0.1420719
1 StrikeX(STRX) ke QAR
ر.ق0.1240148
1 StrikeX(STRX) ke RSD
дин.3.3637311

StrikeX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang StrikeX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web StrikeX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StrikeX

Berapakah nilai StrikeX (STRX) hari ini?
Harga langsung STRX dalam USD ialah 0.03407 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STRX ke USD?
Harga semasa STRX ke USD ialah $ 0.03407. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran StrikeX?
Had pasaran untuk STRX ialah $ 29.73M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STRX?
Bekalan edaran STRX ialah 872.68M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STRX?
STRX mencapai harga ATH sebanyak 0.20890681411348228 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STRX?
STRX melihat harga ATL sebanyak 0.00110327 USD.
Berapakah jumlah dagangan STRX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STRXialah $ 22.32 USD.
Adakah STRX akan naik lebih tinggi tahun ini?
STRX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STRXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:08:40 (UTC+8)

StrikeX (STRX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator STRX-ke-USD

Jumlah

STRX
STRX
USD
USD

1 STRX = 0.03407 USD

Berdagang STRX

STRXUSDT
$0.03407
$0.03407$0.03407
0.00%

