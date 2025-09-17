Lagi Mengenai STX

Maklumat Harga STX

Kertas putih STX

Laman Web Rasmi STX

Tokenomik STX

Ramalan Harga STX

Sejarah STX

STX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang STX-ke-Fiat

STX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Stacks Logo

StacksHargae(STX)

1 STX ke USD Harga Langsung:

$0.663
$0.663$0.663
-0.30%1D
USD
Stacks (STX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:29:35 (UTC+8)

Stacks (STX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.636
$ 0.636$ 0.636
24J Rendah
$ 0.666
$ 0.666$ 0.666
24J Tinggi

$ 0.636
$ 0.636$ 0.636

$ 0.666
$ 0.666$ 0.666

$ 3.840638956084225
$ 3.840638956084225$ 3.840638956084225

$ 0.0450080485668
$ 0.0450080485668$ 0.0450080485668

+0.30%

-0.30%

+3.59%

+3.59%

Stacks (STX) harga masa nyata ialah $ 0.662. Sepanjang 24 jam yang lalu, STX didagangkan antara $ 0.636 rendah dan $ 0.666 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STX sepanjang masa ialah $ 3.840638956084225, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0450080485668.

Dari segi prestasi jangka pendek, STX telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, -0.30% dalam 24 jam dan +3.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stacks (STX) Maklumat Pasaran

No.74

$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B

$ 603.85K
$ 603.85K$ 603.85K

$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B

1.80B
1.80B 1.80B

1,818,000,000
1,818,000,000 1,818,000,000

1,798,684,036.56719
1,798,684,036.56719 1,798,684,036.56719

98.93%

0.02%

STACKS

Had Pasaran semasa Stacks ialah $ 1.19B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 603.85K. Bekalan edaran STX ialah 1.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1798684036.56719. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.20B.

Stacks (STX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Stacks hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00199-0.30%
30 Hari$ -0.068-9.32%
60 Hari$ -0.171-20.53%
90 Hari$ +0.06+9.96%
Perubahan Harga Stacks Hari Ini

Hari ini, STX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00199 (-0.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStacks

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.068 (-9.32%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Stacks

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, STX mengalami perubahan sebanyak $ -0.171 (-20.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Stacks

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.06 (+9.96%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Stacks (STX)?

Semak Stackshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Stacks (STX)

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Stacks tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Stacks pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak STX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Stacks di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Stacks anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Stacks Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Stacks (STX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Stacks (STX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stacks.

Semak Stacks ramalan harga sekarang!

Tokenomik Stacks (STX)

Memahami tokenomik Stacks (STX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Stacks (STX)

Mencari cara membeli Stacks? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Stacks di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STX kepada Mata Wang Tempatan

1 Stacks(STX) ke VND
17,420.53
1 Stacks(STX) ke AUD
A$0.98638
1 Stacks(STX) ke GBP
0.48326
1 Stacks(STX) ke EUR
0.55608
1 Stacks(STX) ke USD
$0.662
1 Stacks(STX) ke MYR
RM2.7804
1 Stacks(STX) ke TRY
27.32074
1 Stacks(STX) ke JPY
¥96.652
1 Stacks(STX) ke ARS
ARS$969.24744
1 Stacks(STX) ke RUB
55.07178
1 Stacks(STX) ke INR
58.256
1 Stacks(STX) ke IDR
Rp10,852.45728
1 Stacks(STX) ke KRW
914.36102
1 Stacks(STX) ke PHP
37.68104
1 Stacks(STX) ke EGP
￡E.31.82234
1 Stacks(STX) ke BRL
R$3.5086
1 Stacks(STX) ke CAD
C$0.90694
1 Stacks(STX) ke BDT
80.6316
1 Stacks(STX) ke NGN
989.53112
1 Stacks(STX) ke COP
$2,575.8751
1 Stacks(STX) ke ZAR
R.11.49232
1 Stacks(STX) ke UAH
27.25454
1 Stacks(STX) ke VES
Bs105.92
1 Stacks(STX) ke CLP
$628.9
1 Stacks(STX) ke PKR
Rs187.90208
1 Stacks(STX) ke KZT
358.22144
1 Stacks(STX) ke THB
฿20.9854
1 Stacks(STX) ke TWD
NT$19.93282
1 Stacks(STX) ke AED
د.إ2.42954
1 Stacks(STX) ke CHF
Fr0.51636
1 Stacks(STX) ke HKD
HK$5.15036
1 Stacks(STX) ke AMD
֏253.1488
1 Stacks(STX) ke MAD
.د.م5.93814
1 Stacks(STX) ke MXN
$12.10136
1 Stacks(STX) ke SAR
ريال2.4825
1 Stacks(STX) ke PLN
2.36996
1 Stacks(STX) ke RON
лв2.82674
1 Stacks(STX) ke SEK
kr6.11026
1 Stacks(STX) ke BGN
лв1.0923
1 Stacks(STX) ke HUF
Ft217.61926
1 Stacks(STX) ke CZK
13.57762
1 Stacks(STX) ke KWD
د.ك0.201248
1 Stacks(STX) ke ILS
2.20446
1 Stacks(STX) ke AOA
Kz603.45934
1 Stacks(STX) ke BHD
.د.ب0.248912
1 Stacks(STX) ke BMD
$0.662
1 Stacks(STX) ke DKK
kr4.16398
1 Stacks(STX) ke HNL
L17.36426
1 Stacks(STX) ke MUR
29.9555
1 Stacks(STX) ke NAD
$11.49894
1 Stacks(STX) ke NOK
kr6.46774
1 Stacks(STX) ke NZD
$1.10554
1 Stacks(STX) ke PAB
B/.0.662
1 Stacks(STX) ke PGK
K2.76716
1 Stacks(STX) ke QAR
ر.ق2.40968
1 Stacks(STX) ke RSD
дин.65.4387

Stacks Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Stacks, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Stacks Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stacks

Berapakah nilai Stacks (STX) hari ini?
Harga langsung STX dalam USD ialah 0.662 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STX ke USD?
Harga semasa STX ke USD ialah $ 0.662. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Stacks?
Had pasaran untuk STX ialah $ 1.19B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STX?
Bekalan edaran STX ialah 1.80B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STX?
STX mencapai harga ATH sebanyak 3.840638956084225 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STX?
STX melihat harga ATL sebanyak 0.0450080485668 USD.
Berapakah jumlah dagangan STX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STXialah $ 603.85K USD.
Adakah STX akan naik lebih tinggi tahun ini?
STX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:29:35 (UTC+8)

Stacks (STX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator STX-ke-USD

Jumlah

STX
STX
USD
USD

1 STX = 0.662 USD

Berdagang STX

STXUSDT
$0.663
$0.663$0.663
-0.15%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan