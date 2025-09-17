Apakah itu Stacks (STX)

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Stacks tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Stacks pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak STX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Stacks di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Stacks anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Stacks Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Stacks (STX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Stacks (STX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stacks.

Semak Stacks ramalan harga sekarang!

Tokenomik Stacks (STX)

Memahami tokenomik Stacks (STX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Stacks (STX)

Mencari cara membeli Stacks? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Stacks di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

STX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Stacks Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Stacks, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stacks Berapakah nilai Stacks (STX) hari ini? Harga langsung STX dalam USD ialah 0.662 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa STX ke USD? $ 0.662 . Lihat Harga semasa STX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Stacks? Had pasaran untuk STX ialah $ 1.19B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran STX? Bekalan edaran STX ialah 1.80B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STX? STX mencapai harga ATH sebanyak 3.840638956084225 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STX? STX melihat harga ATL sebanyak 0.0450080485668 USD . Berapakah jumlah dagangan STX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STXialah $ 603.85K USD . Adakah STX akan naik lebih tinggi tahun ini? STX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Stacks (STX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC