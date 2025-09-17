Lagi Mengenai SUAI

Maklumat Harga SUAI

Kertas putih SUAI

Laman Web Rasmi SUAI

Tokenomik SUAI

Ramalan Harga SUAI

Sejarah SUAI

SUAI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SUAI-ke-Fiat

SUAI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Sui AI Logo

Sui AIHargae(SUAI)

1 SUAI ke USD Harga Langsung:

$0.0019854
$0.0019854$0.0019854
+2.16%1D
USD
Sui AI (SUAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:59:48 (UTC+8)

Sui AI (SUAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0019256
$ 0.0019256$ 0.0019256
24J Rendah
$ 0.00213
$ 0.00213$ 0.00213
24J Tinggi

$ 0.0019256
$ 0.0019256$ 0.0019256

$ 0.00213
$ 0.00213$ 0.00213

$ 0.06575051430589494
$ 0.06575051430589494$ 0.06575051430589494

$ 0.000145595744096286
$ 0.000145595744096286$ 0.000145595744096286

+1.77%

+2.16%

-5.77%

-5.77%

Sui AI (SUAI) harga masa nyata ialah $ 0.0019854. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUAI didagangkan antara $ 0.0019256 rendah dan $ 0.00213 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUAI sepanjang masa ialah $ 0.06575051430589494, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000145595744096286.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUAI telah berubah sebanyak +1.77% sejak sejam yang lalu, +2.16% dalam 24 jam dan -5.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sui AI (SUAI) Maklumat Pasaran

No.4349

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.11K
$ 55.11K$ 55.11K

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Had Pasaran semasa Sui AI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.11K. Bekalan edaran SUAI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.99M.

Sui AI (SUAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sui AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000041978+2.16%
30 Hari$ -0.0004977-20.05%
60 Hari$ -0.0018694-48.50%
90 Hari$ +0.0008321+72.14%
Perubahan Harga Sui AI Hari Ini

Hari ini, SUAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000041978 (+2.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSui AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0004977 (-20.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sui AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SUAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.0018694 (-48.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sui AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0008321 (+72.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sui AI (SUAI)?

Semak Sui AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Sui AI (SUAI)

SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem.

Sui AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sui AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SUAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sui AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sui AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sui AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sui AI (SUAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sui AI (SUAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sui AI.

Semak Sui AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Sui AI (SUAI)

Memahami tokenomik Sui AI (SUAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SUAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sui AI (SUAI)

Mencari cara membeli Sui AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sui AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SUAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Sui AI(SUAI) ke VND
52.245801
1 Sui AI(SUAI) ke AUD
A$0.002958246
1 Sui AI(SUAI) ke GBP
0.001449342
1 Sui AI(SUAI) ke EUR
0.001667736
1 Sui AI(SUAI) ke USD
$0.0019854
1 Sui AI(SUAI) ke MYR
RM0.00833868
1 Sui AI(SUAI) ke TRY
0.081937458
1 Sui AI(SUAI) ke JPY
¥0.2898684
1 Sui AI(SUAI) ke ARS
ARS$2.915401068
1 Sui AI(SUAI) ke RUB
0.16518528
1 Sui AI(SUAI) ke INR
0.174675492
1 Sui AI(SUAI) ke IDR
Rp32.547535776
1 Sui AI(SUAI) ke KRW
2.738482074
1 Sui AI(SUAI) ke PHP
0.11286999
1 Sui AI(SUAI) ke EGP
￡E.0.095458032
1 Sui AI(SUAI) ke BRL
R$0.010502766
1 Sui AI(SUAI) ke CAD
C$0.002719998
1 Sui AI(SUAI) ke BDT
0.24182172
1 Sui AI(SUAI) ke NGN
2.967696504
1 Sui AI(SUAI) ke COP
$7.6656294
1 Sui AI(SUAI) ke ZAR
R.0.034387128
1 Sui AI(SUAI) ke UAH
0.081738918
1 Sui AI(SUAI) ke VES
Bs0.317664
1 Sui AI(SUAI) ke CLP
$1.8841446
1 Sui AI(SUAI) ke PKR
Rs0.563535936
1 Sui AI(SUAI) ke KZT
1.074339648
1 Sui AI(SUAI) ke THB
฿0.062877618
1 Sui AI(SUAI) ke TWD
NT$0.05976054
1 Sui AI(SUAI) ke AED
د.إ0.007286418
1 Sui AI(SUAI) ke CHF
Fr0.001548612
1 Sui AI(SUAI) ke HKD
HK$0.015446412
1 Sui AI(SUAI) ke AMD
֏0.75921696
1 Sui AI(SUAI) ke MAD
.د.م0.017809038
1 Sui AI(SUAI) ke MXN
$0.036312966
1 Sui AI(SUAI) ke SAR
ريال0.00744525
1 Sui AI(SUAI) ke PLN
0.007107732
1 Sui AI(SUAI) ke RON
лв0.008457804
1 Sui AI(SUAI) ke SEK
kr0.018305388
1 Sui AI(SUAI) ke BGN
лв0.00327591
1 Sui AI(SUAI) ke HUF
Ft0.651588426
1 Sui AI(SUAI) ke CZK
0.040660992
1 Sui AI(SUAI) ke KWD
د.ك0.0006035616
1 Sui AI(SUAI) ke ILS
0.006611382
1 Sui AI(SUAI) ke AOA
Kz1.809831078
1 Sui AI(SUAI) ke BHD
.د.ب0.0007484958
1 Sui AI(SUAI) ke BMD
$0.0019854
1 Sui AI(SUAI) ke DKK
kr0.012468312
1 Sui AI(SUAI) ke HNL
L0.052077042
1 Sui AI(SUAI) ke MUR
0.08983935
1 Sui AI(SUAI) ke NAD
$0.034486398
1 Sui AI(SUAI) ke NOK
kr0.01935765
1 Sui AI(SUAI) ke NZD
$0.003315618
1 Sui AI(SUAI) ke PAB
B/.0.0019854
1 Sui AI(SUAI) ke PGK
K0.008298972
1 Sui AI(SUAI) ke QAR
ر.ق0.007226856
1 Sui AI(SUAI) ke RSD
дин.0.196018542

Sui AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sui AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Sui AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sui AI

Berapakah nilai Sui AI (SUAI) hari ini?
Harga langsung SUAI dalam USD ialah 0.0019854 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SUAI ke USD?
Harga semasa SUAI ke USD ialah $ 0.0019854. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sui AI?
Had pasaran untuk SUAI ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SUAI?
Bekalan edaran SUAI ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SUAI?
SUAI mencapai harga ATH sebanyak 0.06575051430589494 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SUAI?
SUAI melihat harga ATL sebanyak 0.000145595744096286 USD.
Berapakah jumlah dagangan SUAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SUAIialah $ 55.11K USD.
Adakah SUAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SUAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SUAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:59:48 (UTC+8)

Sui AI (SUAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SUAI-ke-USD

Jumlah

SUAI
SUAI
USD
USD

1 SUAI = 0.0019854 USD

Berdagang SUAI

SUAIUSDT
$0.0019854
$0.0019854$0.0019854
+2.14%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan