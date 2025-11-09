Subhub Harga Hari Ini

Harga langsung Subhub (SUBHUB) hari ini ialah $ 0.0038, dengan 8.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUBHUB kepada USD penukaran adalah $ 0.0038 setiap SUBHUB.

Subhub kini berada pada kedudukan #2610 mengikut permodalan pasaran pada $ 357.20K, dengan bekalan edaran sebanyak 94.00M SUBHUB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUBHUB didagangkan antara $ 0.00368 (rendah) dan $ 0.004202 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.10678849010074244, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.003733328573995629.

Dalam prestasi jangka pendek, SUBHUB dipindahkan -3.02% dalam sejam terakhir dan -41.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 69.17K.

Subhub (SUBHUB) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2610 Modal Pasaran $ 357.20K$ 357.20K $ 357.20K Kelantangan (24J) $ 69.17K$ 69.17K $ 69.17K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Bekalan Peredaran 94.00M 94.00M 94.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 9.40% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Subhub ialah $ 357.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 69.17K. Bekalan edaran SUBHUB ialah 94.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.80M.