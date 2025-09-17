Lagi Mengenai SUGAR

Maklumat Harga SUGAR

Laman Web Rasmi SUGAR

Tokenomik SUGAR

Ramalan Harga SUGAR

Sejarah SUGAR

SUGAR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SUGAR-ke-Fiat

SUGAR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Sugar Boy Logo

Sugar BoyHargae(SUGAR)

1 SUGAR ke USD Harga Langsung:

$0.000432
$0.000432$0.000432
0.00%1D
USD
Sugar Boy (SUGAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:59:55 (UTC+8)

Sugar Boy (SUGAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000431
$ 0.000431$ 0.000431
24J Rendah
$ 0.000432
$ 0.000432$ 0.000432
24J Tinggi

$ 0.000431
$ 0.000431$ 0.000431

$ 0.000432
$ 0.000432$ 0.000432

$ 0.025404159231290562
$ 0.025404159231290562$ 0.025404159231290562

$ 0.000420993155368019
$ 0.000420993155368019$ 0.000420993155368019

0.00%

0.00%

-0.47%

-0.47%

Sugar Boy (SUGAR) harga masa nyata ialah $ 0.000432. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUGAR didagangkan antara $ 0.000431 rendah dan $ 0.000432 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUGAR sepanjang masa ialah $ 0.025404159231290562, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000420993155368019.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUGAR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -0.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sugar Boy (SUGAR) Maklumat Pasaran

No.2575

$ 421.80K
$ 421.80K$ 421.80K

$ 67.73K
$ 67.73K$ 67.73K

$ 432.00K
$ 432.00K$ 432.00K

976.38M
976.38M 976.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

97.63%

TRX

Had Pasaran semasa Sugar Boy ialah $ 421.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.73K. Bekalan edaran SUGAR ialah 976.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 432.00K.

Sugar Boy (SUGAR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sugar Boy hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.000021-4.64%
60 Hari$ -0.000063-12.73%
90 Hari$ -0.000097-18.34%
Perubahan Harga Sugar Boy Hari Ini

Hari ini, SUGAR mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSugar Boy

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000021 (-4.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sugar Boy

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SUGAR mengalami perubahan sebanyak $ -0.000063 (-12.73%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sugar Boy

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000097 (-18.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sugar Boy (SUGAR)?

Semak Sugar Boyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Sugar Boy (SUGAR)

Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.

Sugar Boy tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sugar Boy pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SUGAR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sugar Boy di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sugar Boy anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sugar Boy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sugar Boy (SUGAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sugar Boy (SUGAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sugar Boy.

Semak Sugar Boy ramalan harga sekarang!

Tokenomik Sugar Boy (SUGAR)

Memahami tokenomik Sugar Boy (SUGAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SUGAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sugar Boy (SUGAR)

Mencari cara membeli Sugar Boy? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sugar Boy di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SUGAR kepada Mata Wang Tempatan

1 Sugar Boy(SUGAR) ke VND
11.36808
1 Sugar Boy(SUGAR) ke AUD
A$0.00064368
1 Sugar Boy(SUGAR) ke GBP
0.00031536
1 Sugar Boy(SUGAR) ke EUR
0.00036288
1 Sugar Boy(SUGAR) ke USD
$0.000432
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MYR
RM0.0018144
1 Sugar Boy(SUGAR) ke TRY
0.01782864
1 Sugar Boy(SUGAR) ke JPY
¥0.063072
1 Sugar Boy(SUGAR) ke ARS
ARS$0.63435744
1 Sugar Boy(SUGAR) ke RUB
0.0359424
1 Sugar Boy(SUGAR) ke INR
0.03800736
1 Sugar Boy(SUGAR) ke IDR
Rp7.08196608
1 Sugar Boy(SUGAR) ke KRW
0.59586192
1 Sugar Boy(SUGAR) ke PHP
0.0245592
1 Sugar Boy(SUGAR) ke EGP
￡E.0.02077056
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BRL
R$0.00228528
1 Sugar Boy(SUGAR) ke CAD
C$0.00059184
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BDT
0.0526176
1 Sugar Boy(SUGAR) ke NGN
0.64573632
1 Sugar Boy(SUGAR) ke COP
$1.667952
1 Sugar Boy(SUGAR) ke ZAR
R.0.00748224
1 Sugar Boy(SUGAR) ke UAH
0.01778544
1 Sugar Boy(SUGAR) ke VES
Bs0.06912
1 Sugar Boy(SUGAR) ke CLP
$0.409968
1 Sugar Boy(SUGAR) ke PKR
Rs0.12261888
1 Sugar Boy(SUGAR) ke KZT
0.23376384
1 Sugar Boy(SUGAR) ke THB
฿0.01368144
1 Sugar Boy(SUGAR) ke TWD
NT$0.0130032
1 Sugar Boy(SUGAR) ke AED
د.إ0.00158544
1 Sugar Boy(SUGAR) ke CHF
Fr0.00033696
1 Sugar Boy(SUGAR) ke HKD
HK$0.00336096
1 Sugar Boy(SUGAR) ke AMD
֏0.1651968
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MAD
.د.م0.00387504
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MXN
$0.00790128
1 Sugar Boy(SUGAR) ke SAR
ريال0.00162
1 Sugar Boy(SUGAR) ke PLN
0.00154656
1 Sugar Boy(SUGAR) ke RON
лв0.00184032
1 Sugar Boy(SUGAR) ke SEK
kr0.00398304
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BGN
лв0.0007128
1 Sugar Boy(SUGAR) ke HUF
Ft0.14177808
1 Sugar Boy(SUGAR) ke CZK
0.00884736
1 Sugar Boy(SUGAR) ke KWD
د.ك0.000131328
1 Sugar Boy(SUGAR) ke ILS
0.00143856
1 Sugar Boy(SUGAR) ke AOA
Kz0.39379824
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BHD
.د.ب0.000162864
1 Sugar Boy(SUGAR) ke BMD
$0.000432
1 Sugar Boy(SUGAR) ke DKK
kr0.00271296
1 Sugar Boy(SUGAR) ke HNL
L0.01133136
1 Sugar Boy(SUGAR) ke MUR
0.019548
1 Sugar Boy(SUGAR) ke NAD
$0.00750384
1 Sugar Boy(SUGAR) ke NOK
kr0.004212
1 Sugar Boy(SUGAR) ke NZD
$0.00072144
1 Sugar Boy(SUGAR) ke PAB
B/.0.000432
1 Sugar Boy(SUGAR) ke PGK
K0.00180576
1 Sugar Boy(SUGAR) ke QAR
ر.ق0.00157248
1 Sugar Boy(SUGAR) ke RSD
дин.0.04265136

Sugar Boy Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sugar Boy, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Sugar Boy Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sugar Boy

Berapakah nilai Sugar Boy (SUGAR) hari ini?
Harga langsung SUGAR dalam USD ialah 0.000432 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SUGAR ke USD?
Harga semasa SUGAR ke USD ialah $ 0.000432. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sugar Boy?
Had pasaran untuk SUGAR ialah $ 421.80K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SUGAR?
Bekalan edaran SUGAR ialah 976.38M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SUGAR?
SUGAR mencapai harga ATH sebanyak 0.025404159231290562 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SUGAR?
SUGAR melihat harga ATL sebanyak 0.000420993155368019 USD.
Berapakah jumlah dagangan SUGAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SUGARialah $ 67.73K USD.
Adakah SUGAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
SUGAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SUGARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:59:55 (UTC+8)

Sugar Boy (SUGAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SUGAR-ke-USD

Jumlah

SUGAR
SUGAR
USD
USD

1 SUGAR = 0.000432 USD

Berdagang SUGAR

SUGARUSDT
$0.000432
$0.000432$0.000432
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan