Apakah itu SUKU (SUKU)

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

Tokenomik SUKU (SUKU)

Memahami tokenomik SUKU (SUKU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SUKU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Berapakah nilai SUKU (SUKU) hari ini? Harga langsung SUKU dalam USD ialah 0.02995 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SUKU ke USD? $ 0.02995 . Apakah had pasaran SUKU? Had pasaran untuk SUKU ialah $ 14.61M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SUKU? Bekalan edaran SUKU ialah 487.70M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SUKU? SUKU mencapai harga ATH sebanyak 1.58455478 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SUKU? SUKU melihat harga ATL sebanyak 0.02400943782643274 USD . Berapakah jumlah dagangan SUKU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SUKUialah $ 102.60K USD .

