Tokenomik SUKU (SUKU)

Lihat cerapan utama tentang SUKU (SUKU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

SUKU (SUKU) Maklumat

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

Laman Web Rasmi:
https://www.suku.world/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7

SUKU (SUKU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SUKU (SUKU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 14.94M
$ 14.94M$ 14.94M
Jumlah Bekalan:
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
Bekalan Edaran:
$ 487.70M
$ 487.70M$ 487.70M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 45.95M
$ 45.95M$ 45.95M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.2783
$ 1.2783$ 1.2783
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02400943782643274
$ 0.02400943782643274$ 0.02400943782643274
Harga Semasa:
$ 0.03063
$ 0.03063$ 0.03063

Tokenomik SUKU (SUKU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SUKU (SUKU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SUKU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SUKU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SUKU, terokai SUKU harga langsung token!

Penafian

