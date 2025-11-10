BursaDEX+
Harga SUMMIT langsung hari ini ialah 0.000009 USD.SUMMIT modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata SUMMIT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

SUMMITHargae(SUMMIT)

SUMMIT (SUMMIT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:03:56 (UTC+8)

SUMMIT Harga Hari Ini

Harga langsung SUMMIT (SUMMIT) hari ini ialah $ 0.000009, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUMMIT kepada USD penukaran adalah $ 0.000009 setiap SUMMIT.

SUMMIT kini berada pada kedudukan #3522 mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SUMMIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUMMIT didagangkan antara $ 0.0000086 (rendah) dan $ 0.0000093 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.002838504788824605, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000010580377364973.

Dalam prestasi jangka pendek, SUMMIT dipindahkan -1.10% dalam sejam terakhir dan -7.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 9.17K.

SUMMIT (SUMMIT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa SUMMIT ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9.17K. Bekalan edaran SUMMIT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2030499956251. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.90M.

SUMMIT Sejarah Harga USD

SUMMIT (SUMMIT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SUMMIT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.0000025-21.74%
60 Hari$ -0.000012-57.15%
90 Hari$ -0.0000471-83.96%
Perubahan Harga SUMMIT Hari Ini

Hari ini, SUMMIT mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSUMMIT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000025 (-21.74%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SUMMIT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SUMMIT mengalami perubahan sebanyak $ -0.000012 (-57.15%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SUMMIT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000471 (-83.96%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SUMMIT (SUMMIT)?

Semak SUMMIThalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk SUMMIT

Cerapan dipacu AI yang menganalisis SUMMIT pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga SUMMIT?

SUMMIT token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Token utility and adoption within the SUMMIT ecosystem
4. Partnership announcements and project developments
5. Regulatory news affecting DeFi tokens
6. Supply mechanics including staking rewards and token burns
7. Competition from similar DeFi platforms
8. General economic conditions and investor risk appetite

These factors interact to create price volatility typical of smaller-cap cryptocurrencies.

Mengapa orang ingin tahu harga SUMMIT hari ini?

People want to know SUMMIT price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying/selling, tracking investment performance, assessing profit/loss, comparing with other cryptocurrencies, and staying updated on market trends.

Ramalan Harga untuk SUMMIT

SUMMIT (SUMMIT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SUMMIT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
SUMMIT (SUMMIT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga SUMMIT berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga SUMMIT yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SUMMIT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik SUMMIT Ramalan Harga.

Perihal SUMMIT

SUMMIT (SUMMIT) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to provide a secure and efficient medium of exchange for users within its ecosystem. SUMMIT is built on an ERC-20 token standard, which is a common list of rules governing how tokens can be transferred, how transactions are approved, how users can access data about a token, and the total supply of tokens. The asset's primary role is to facilitate transactions within its network, with the broader aim of enhancing the scalability and accessibility of digital currencies. As an Ethereum-based asset, SUMMIT can also be used in smart contracts and decentralized applications (dApps).

Bagaimana untuk membeli & Melabur SUMMIT dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan SUMMIT? Membeli SUMMIT adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli SUMMIT. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan SUMMIT (SUMMIT) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan SUMMIT akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli SUMMIT (SUMMIT)

Apa yang boleh anda lakukan dengan SUMMIT

Memiliki SUMMIT membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli SUMMIT (SUMMIT) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu SUMMIT (SUMMIT)

Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.

SUMMIT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SUMMIT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SUMMIT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SUMMIT

Berapakah nilai 1 SUMMIT pada tahun 2030?
Jika SUMMIT berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga SUMMIT berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:03:56 (UTC+8)

