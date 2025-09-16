Lagi Mengenai SUNDOG

SUNDOG (SUNDOG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:14:07 (UTC+8)

SUNDOG (SUNDOG) Maklumat Harga (USD)

SUNDOG (SUNDOG) harga masa nyata ialah $ 0.03528. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUNDOG didagangkan antara $ 0.03506 rendah dan $ 0.03633 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUNDOG sepanjang masa ialah $ 0.37780649048689074, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.027142132435398873.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUNDOG telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, -0.42% dalam 24 jam dan +1.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SUNDOG (SUNDOG) Maklumat Pasaran

No.694

$ 35.19M
$ 35.19M$ 35.19M

$ 126.05K
$ 126.05K$ 126.05K

$ 35.28M
$ 35.28M$ 35.28M

997.42M
997.42M 997.42M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

99.74%

2024-08-15 00:00:00

TRX

Had Pasaran semasa SUNDOG ialah $ 35.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 126.05K. Bekalan edaran SUNDOG ialah 997.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.28M.

SUNDOG (SUNDOG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SUNDOG hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001488-0.42%
30 Hari$ -0.01112-23.97%
60 Hari$ -0.02846-44.66%
90 Hari$ -0.02338-39.86%
Perubahan Harga SUNDOG Hari Ini

Hari ini, SUNDOG mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001488 (-0.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSUNDOG

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01112 (-23.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SUNDOG

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SUNDOG mengalami perubahan sebanyak $ -0.02846 (-44.66%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SUNDOG

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02338 (-39.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SUNDOG (SUNDOG)?

Semak SUNDOGhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SUNDOG (SUNDOG)

SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves.

SUNDOG tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SUNDOG pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SUNDOG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SUNDOG di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SUNDOG anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SUNDOG Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SUNDOG (SUNDOG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SUNDOG (SUNDOG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SUNDOG.

Semak SUNDOG ramalan harga sekarang!

Tokenomik SUNDOG (SUNDOG)

Memahami tokenomik SUNDOG (SUNDOG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SUNDOG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SUNDOG (SUNDOG)

Mencari cara membeli SUNDOG? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SUNDOG di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SUNDOG kepada Mata Wang Tempatan

SUNDOG Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SUNDOG, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SUNDOG Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SUNDOG

Berapakah nilai SUNDOG (SUNDOG) hari ini?
Harga langsung SUNDOG dalam USD ialah 0.03528 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SUNDOG ke USD?
Harga semasa SUNDOG ke USD ialah $ 0.03528. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SUNDOG?
Had pasaran untuk SUNDOG ialah $ 35.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SUNDOG?
Bekalan edaran SUNDOG ialah 997.42M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SUNDOG?
SUNDOG mencapai harga ATH sebanyak 0.37780649048689074 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SUNDOG?
SUNDOG melihat harga ATL sebanyak 0.027142132435398873 USD.
Berapakah jumlah dagangan SUNDOG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SUNDOGialah $ 126.05K USD.
Adakah SUNDOG akan naik lebih tinggi tahun ini?
SUNDOG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SUNDOGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:14:07 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

