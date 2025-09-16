Apakah itu SUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SUSHI Berapakah nilai SUSHI (SUSHI) hari ini? Harga langsung SUSHI dalam USD ialah 0.7803 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SUSHI ke USD? $ 0.7803 . Lihat Harga semasa SUSHI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SUSHI? Had pasaran untuk SUSHI ialah $ 216.15M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SUSHI? Bekalan edaran SUSHI ialah 277.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SUSHI? SUSHI mencapai harga ATH sebanyak 23.38225619 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SUSHI? SUSHI melihat harga ATL sebanyak 0.45326569085810975 USD . Berapakah jumlah dagangan SUSHI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SUSHIialah $ 837.07K USD . Adakah SUSHI akan naik lebih tinggi tahun ini? SUSHI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SUSHIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

