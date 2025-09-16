Lagi Mengenai SUSHI

Maklumat Harga SUSHI

Kertas putih SUSHI

Laman Web Rasmi SUSHI

Tokenomik SUSHI

Ramalan Harga SUSHI

Sejarah SUSHI

SUSHI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SUSHI-ke-Fiat

SUSHI Spot

SUSHI Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

SUSHI Logo

SUSHIHargae(SUSHI)

1 SUSHI ke USD Harga Langsung:

$0.7824
$0.7824$0.7824
+2.51%1D
USD
SUSHI (SUSHI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:57:52 (UTC+8)

SUSHI (SUSHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.7508
$ 0.7508$ 0.7508
24J Rendah
$ 0.7968
$ 0.7968$ 0.7968
24J Tinggi

$ 0.7508
$ 0.7508$ 0.7508

$ 0.7968
$ 0.7968$ 0.7968

$ 23.38225619
$ 23.38225619$ 23.38225619

$ 0.45326569085810975
$ 0.45326569085810975$ 0.45326569085810975

-1.48%

+2.51%

-3.13%

-3.13%

SUSHI (SUSHI) harga masa nyata ialah $ 0.7803. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUSHI didagangkan antara $ 0.7508 rendah dan $ 0.7968 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUSHI sepanjang masa ialah $ 23.38225619, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.45326569085810975.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUSHI telah berubah sebanyak -1.48% sejak sejam yang lalu, +2.51% dalam 24 jam dan -3.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SUSHI (SUSHI) Maklumat Pasaran

No.227

$ 216.15M
$ 216.15M$ 216.15M

$ 837.07K
$ 837.07K$ 837.07K

$ 223.27M
$ 223.27M$ 223.27M

277.00M
277.00M 277.00M

286,131,304.8739228
286,131,304.8739228 286,131,304.8739228

ETH

Had Pasaran semasa SUSHI ialah $ 216.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 837.07K. Bekalan edaran SUSHI ialah 277.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 286131304.8739228. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 223.27M.

SUSHI (SUSHI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SUSHI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.019157+2.51%
30 Hari$ -0.0642-7.61%
60 Hari$ -0.1642-17.39%
90 Hari$ +0.172+28.27%
Perubahan Harga SUSHI Hari Ini

Hari ini, SUSHI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.019157 (+2.51%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSUSHI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0642 (-7.61%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SUSHI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SUSHI mengalami perubahan sebanyak $ -0.1642 (-17.39%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SUSHI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.172 (+28.27%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SUSHI (SUSHI)?

Semak SUSHIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SUSHI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SUSHI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SUSHI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SUSHI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SUSHI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SUSHI (SUSHI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SUSHI (SUSHI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SUSHI.

Semak SUSHI ramalan harga sekarang!

Tokenomik SUSHI (SUSHI)

Memahami tokenomik SUSHI (SUSHI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SUSHI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SUSHI (SUSHI)

Mencari cara membeli SUSHI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SUSHI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SUSHI kepada Mata Wang Tempatan

1 SUSHI(SUSHI) ke VND
20,533.5945
1 SUSHI(SUSHI) ke AUD
A$1.162647
1 SUSHI(SUSHI) ke GBP
0.569619
1 SUSHI(SUSHI) ke EUR
0.655452
1 SUSHI(SUSHI) ke USD
$0.7803
1 SUSHI(SUSHI) ke MYR
RM3.27726
1 SUSHI(SUSHI) ke TRY
32.210784
1 SUSHI(SUSHI) ke JPY
¥113.9238
1 SUSHI(SUSHI) ke ARS
ARS$1,140.782994
1 SUSHI(SUSHI) ke RUB
64.647855
1 SUSHI(SUSHI) ke INR
68.705415
1 SUSHI(SUSHI) ke IDR
Rp12,791.801232
1 SUSHI(SUSHI) ke KRW
1,077.758163
1 SUSHI(SUSHI) ke PHP
44.453691
1 SUSHI(SUSHI) ke EGP
￡E.37.548036
1 SUSHI(SUSHI) ke BRL
R$4.143393
1 SUSHI(SUSHI) ke CAD
C$1.069011
1 SUSHI(SUSHI) ke BDT
95.04054
1 SUSHI(SUSHI) ke NGN
1,166.361228
1 SUSHI(SUSHI) ke COP
$3,048.046875
1 SUSHI(SUSHI) ke ZAR
R.13.553811
1 SUSHI(SUSHI) ke UAH
32.124951
1 SUSHI(SUSHI) ke VES
Bs124.848
1 SUSHI(SUSHI) ke CLP
$740.5047
1 SUSHI(SUSHI) ke PKR
Rs221.480352
1 SUSHI(SUSHI) ke KZT
422.235936
1 SUSHI(SUSHI) ke THB
฿24.727707
1 SUSHI(SUSHI) ke TWD
NT$23.494833
1 SUSHI(SUSHI) ke AED
د.إ2.863701
1 SUSHI(SUSHI) ke CHF
Fr0.608634
1 SUSHI(SUSHI) ke HKD
HK$6.070734
1 SUSHI(SUSHI) ke AMD
֏298.38672
1 SUSHI(SUSHI) ke MAD
.د.م6.999291
1 SUSHI(SUSHI) ke MXN
$14.310702
1 SUSHI(SUSHI) ke SAR
ريال2.926125
1 SUSHI(SUSHI) ke PLN
2.801277
1 SUSHI(SUSHI) ke RON
лв3.339684
1 SUSHI(SUSHI) ke SEK
kr7.217775
1 SUSHI(SUSHI) ke BGN
лв1.287495
1 SUSHI(SUSHI) ke HUF
Ft257.179077
1 SUSHI(SUSHI) ke CZK
16.050771
1 SUSHI(SUSHI) ke KWD
د.ك0.2379915
1 SUSHI(SUSHI) ke ILS
2.598399
1 SUSHI(SUSHI) ke AOA
Kz711.298071
1 SUSHI(SUSHI) ke BHD
.د.ب0.2941731
1 SUSHI(SUSHI) ke BMD
$0.7803
1 SUSHI(SUSHI) ke DKK
kr4.923693
1 SUSHI(SUSHI) ke HNL
L20.467269
1 SUSHI(SUSHI) ke MUR
35.308575
1 SUSHI(SUSHI) ke NAD
$13.553811
1 SUSHI(SUSHI) ke NOK
kr7.64694
1 SUSHI(SUSHI) ke NZD
$1.303101
1 SUSHI(SUSHI) ke PAB
B/.0.7803
1 SUSHI(SUSHI) ke PGK
K3.261654
1 SUSHI(SUSHI) ke QAR
ر.ق2.840292
1 SUSHI(SUSHI) ke RSD
дин.77.32773

SUSHI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SUSHI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SUSHI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SUSHI

Berapakah nilai SUSHI (SUSHI) hari ini?
Harga langsung SUSHI dalam USD ialah 0.7803 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SUSHI ke USD?
Harga semasa SUSHI ke USD ialah $ 0.7803. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SUSHI?
Had pasaran untuk SUSHI ialah $ 216.15M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SUSHI?
Bekalan edaran SUSHI ialah 277.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SUSHI?
SUSHI mencapai harga ATH sebanyak 23.38225619 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SUSHI?
SUSHI melihat harga ATL sebanyak 0.45326569085810975 USD.
Berapakah jumlah dagangan SUSHI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SUSHIialah $ 837.07K USD.
Adakah SUSHI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SUSHI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SUSHIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:57:52 (UTC+8)

SUSHI (SUSHI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SUSHI-ke-USD

Jumlah

SUSHI
SUSHI
USD
USD

1 SUSHI = 0.7803 USD

Berdagang SUSHI

SUSHIUSDT
$0.7824
$0.7824$0.7824
+2.56%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan