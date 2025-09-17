Lagi Mengenai SUT

Maklumat Harga SUT

Kertas putih SUT

Laman Web Rasmi SUT

Tokenomik SUT

Ramalan Harga SUT

Sejarah SUT

SUT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SUT-ke-Fiat

SUT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

SUPERTRUST Logo

SUPERTRUSTHargae(SUT)

1 SUT ke USD Harga Langsung:

$4.75
$4.75$4.75
+14.45%1D
USD
SUPERTRUST (SUT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:00:24 (UTC+8)

SUPERTRUST (SUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 3.7
$ 3.7$ 3.7
24J Rendah
$ 6.998
$ 6.998$ 6.998
24J Tinggi

$ 3.7
$ 3.7$ 3.7

$ 6.998
$ 6.998$ 6.998

$ 14.781625772609802
$ 14.781625772609802$ 14.781625772609802

$ 0.3344397049660654
$ 0.3344397049660654$ 0.3344397049660654

+5.57%

+14.45%

-56.83%

-56.83%

SUPERTRUST (SUT) harga masa nyata ialah $ 4.75. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUT didagangkan antara $ 3.7 rendah dan $ 6.998 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUT sepanjang masa ialah $ 14.781625772609802, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3344397049660654.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUT telah berubah sebanyak +5.57% sejak sejam yang lalu, +14.45% dalam 24 jam dan -56.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SUPERTRUST (SUT) Maklumat Pasaran

No.1073

$ 9.62M
$ 9.62M$ 9.62M

$ 226.64K
$ 226.64K$ 226.64K

$ 1.13B
$ 1.13B$ 1.13B

2.02M
2.02M 2.02M

238,403,732
238,403,732 238,403,732

188,403,732
188,403,732 188,403,732

0.84%

MATIC

Had Pasaran semasa SUPERTRUST ialah $ 9.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 226.64K. Bekalan edaran SUT ialah 2.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 188403732. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.13B.

SUPERTRUST (SUT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk SUPERTRUST hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.59972+14.45%
30 Hari$ -4.779-50.16%
60 Hari$ -1.728-26.68%
90 Hari$ -1.332-21.91%
Perubahan Harga SUPERTRUST Hari Ini

Hari ini, SUT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.59972 (+14.45%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSUPERTRUST

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -4.779 (-50.16%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari SUPERTRUST

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SUT mengalami perubahan sebanyak $ -1.728 (-26.68%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari SUPERTRUST

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -1.332 (-21.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga SUPERTRUST (SUT)?

Semak SUPERTRUSThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu SUPERTRUST (SUT)

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

SUPERTRUST tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus SUPERTRUST pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SUT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang SUPERTRUST di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian SUPERTRUST anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

SUPERTRUST Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SUPERTRUST (SUT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SUPERTRUST (SUT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SUPERTRUST.

Semak SUPERTRUST ramalan harga sekarang!

Tokenomik SUPERTRUST (SUT)

Memahami tokenomik SUPERTRUST (SUT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SUT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli SUPERTRUST (SUT)

Mencari cara membeli SUPERTRUST? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah SUPERTRUST di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SUT kepada Mata Wang Tempatan

1 SUPERTRUST(SUT) ke VND
124,996.25
1 SUPERTRUST(SUT) ke AUD
A$7.0775
1 SUPERTRUST(SUT) ke GBP
3.4675
1 SUPERTRUST(SUT) ke EUR
3.99
1 SUPERTRUST(SUT) ke USD
$4.75
1 SUPERTRUST(SUT) ke MYR
RM19.95
1 SUPERTRUST(SUT) ke TRY
196.0325
1 SUPERTRUST(SUT) ke JPY
¥693.5
1 SUPERTRUST(SUT) ke ARS
ARS$6,974.995
1 SUPERTRUST(SUT) ke RUB
395.2
1 SUPERTRUST(SUT) ke INR
417.905
1 SUPERTRUST(SUT) ke IDR
Rp77,868.84
1 SUPERTRUST(SUT) ke KRW
6,551.7225
1 SUPERTRUST(SUT) ke PHP
270.0375
1 SUPERTRUST(SUT) ke EGP
￡E.228.38
1 SUPERTRUST(SUT) ke BRL
R$25.1275
1 SUPERTRUST(SUT) ke CAD
C$6.5075
1 SUPERTRUST(SUT) ke BDT
578.55
1 SUPERTRUST(SUT) ke NGN
7,100.11
1 SUPERTRUST(SUT) ke COP
$18,339.75
1 SUPERTRUST(SUT) ke ZAR
R.82.27
1 SUPERTRUST(SUT) ke UAH
195.5575
1 SUPERTRUST(SUT) ke VES
Bs760
1 SUPERTRUST(SUT) ke CLP
$4,507.75
1 SUPERTRUST(SUT) ke PKR
Rs1,348.24
1 SUPERTRUST(SUT) ke KZT
2,570.32
1 SUPERTRUST(SUT) ke THB
฿150.4325
1 SUPERTRUST(SUT) ke TWD
NT$142.975
1 SUPERTRUST(SUT) ke AED
د.إ17.4325
1 SUPERTRUST(SUT) ke CHF
Fr3.705
1 SUPERTRUST(SUT) ke HKD
HK$36.955
1 SUPERTRUST(SUT) ke AMD
֏1,816.4
1 SUPERTRUST(SUT) ke MAD
.د.م42.6075
1 SUPERTRUST(SUT) ke MXN
$86.8775
1 SUPERTRUST(SUT) ke SAR
ريال17.8125
1 SUPERTRUST(SUT) ke PLN
17.005
1 SUPERTRUST(SUT) ke RON
лв20.235
1 SUPERTRUST(SUT) ke SEK
kr43.795
1 SUPERTRUST(SUT) ke BGN
лв7.8375
1 SUPERTRUST(SUT) ke HUF
Ft1,558.9025
1 SUPERTRUST(SUT) ke CZK
97.28
1 SUPERTRUST(SUT) ke KWD
د.ك1.444
1 SUPERTRUST(SUT) ke ILS
15.8175
1 SUPERTRUST(SUT) ke AOA
Kz4,329.9575
1 SUPERTRUST(SUT) ke BHD
.د.ب1.79075
1 SUPERTRUST(SUT) ke BMD
$4.75
1 SUPERTRUST(SUT) ke DKK
kr29.83
1 SUPERTRUST(SUT) ke HNL
L124.5925
1 SUPERTRUST(SUT) ke MUR
214.9375
1 SUPERTRUST(SUT) ke NAD
$82.5075
1 SUPERTRUST(SUT) ke NOK
kr46.3125
1 SUPERTRUST(SUT) ke NZD
$7.9325
1 SUPERTRUST(SUT) ke PAB
B/.4.75
1 SUPERTRUST(SUT) ke PGK
K19.855
1 SUPERTRUST(SUT) ke QAR
ر.ق17.29
1 SUPERTRUST(SUT) ke RSD
дин.468.9675

SUPERTRUST Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang SUPERTRUST, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web SUPERTRUST Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SUPERTRUST

Berapakah nilai SUPERTRUST (SUT) hari ini?
Harga langsung SUT dalam USD ialah 4.75 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SUT ke USD?
Harga semasa SUT ke USD ialah $ 4.75. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SUPERTRUST?
Had pasaran untuk SUT ialah $ 9.62M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SUT?
Bekalan edaran SUT ialah 2.02M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SUT?
SUT mencapai harga ATH sebanyak 14.781625772609802 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SUT?
SUT melihat harga ATL sebanyak 0.3344397049660654 USD.
Berapakah jumlah dagangan SUT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SUTialah $ 226.64K USD.
Adakah SUT akan naik lebih tinggi tahun ini?
SUT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SUTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:00:24 (UTC+8)

SUPERTRUST (SUT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SUT-ke-USD

Jumlah

SUT
SUT
USD
USD

1 SUT = 4.75 USD

Berdagang SUT

SUTUSDT
$4.75
$4.75$4.75
+14.45%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan