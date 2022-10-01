Tokenomik SUPERTRUST (SUT)

Lihat cerapan utama tentang SUPERTRUST (SUT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
SUPERTRUST (SUT) Maklumat

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

Laman Web Rasmi:
https://supertrust.club/
Kertas putih:
https://supertrust.club/wp-content/uploads/2022/10/SUPER-TRUST_WHITEPAPERENG_ver2.0_241011-1.pdf
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/token/0x98965474ecbec2f532f1f780ee37b0b05f77ca55

SUPERTRUST (SUT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SUPERTRUST (SUT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 11.35M
Jumlah Bekalan:
$ 188.40M
Bekalan Edaran:
$ 2.02M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.34B
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 18.733
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.3344397049660654
Harga Semasa:
$ 5.605
Tokenomik SUPERTRUST (SUT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SUPERTRUST (SUT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SUT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SUT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SUT, terokai SUT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.