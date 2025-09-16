Lagi Mengenai SVL

Maklumat Harga SVL

Kertas putih SVL

Laman Web Rasmi SVL

Tokenomik SVL

Ramalan Harga SVL

Sejarah SVL

SVL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SVL-ke-Fiat

SVL Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Slash Vision Labs Logo

Slash Vision LabsHargae(SVL)

1 SVL ke USD Harga Langsung:

$0.034679
$0.034679$0.034679
+1.71%1D
USD
Slash Vision Labs (SVL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:57:59 (UTC+8)

Slash Vision Labs (SVL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.032275
$ 0.032275$ 0.032275
24J Rendah
$ 0.035174
$ 0.035174$ 0.035174
24J Tinggi

$ 0.032275
$ 0.032275$ 0.032275

$ 0.035174
$ 0.035174$ 0.035174

$ 0.052449969060712004
$ 0.052449969060712004$ 0.052449969060712004

$ 0.002311652863941711
$ 0.002311652863941711$ 0.002311652863941711

-0.23%

+1.71%

-6.45%

-6.45%

Slash Vision Labs (SVL) harga masa nyata ialah $ 0.034704. Sepanjang 24 jam yang lalu, SVL didagangkan antara $ 0.032275 rendah dan $ 0.035174 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SVL sepanjang masa ialah $ 0.052449969060712004, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002311652863941711.

Dari segi prestasi jangka pendek, SVL telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +1.71% dalam 24 jam dan -6.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Slash Vision Labs (SVL) Maklumat Pasaran

No.3670

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 110.28K
$ 110.28K$ 110.28K

$ 347.04M
$ 347.04M$ 347.04M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

MNT

Had Pasaran semasa Slash Vision Labs ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 110.28K. Bekalan edaran SVL ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 347.04M.

Slash Vision Labs (SVL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Slash Vision Labs hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00058304+1.71%
30 Hari$ +0.015592+81.58%
60 Hari$ +0.028343+445.57%
90 Hari$ +0.029304+542.66%
Perubahan Harga Slash Vision Labs Hari Ini

Hari ini, SVL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00058304 (+1.71%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSlash Vision Labs

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.015592 (+81.58%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Slash Vision Labs

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SVL mengalami perubahan sebanyak $ +0.028343 (+445.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Slash Vision Labs

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.029304 (+542.66%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Slash Vision Labs (SVL)?

Semak Slash Vision Labshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Slash Vision Labs (SVL)

Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community.

Slash Vision Labs tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Slash Vision Labs pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SVL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Slash Vision Labs di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Slash Vision Labs anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Slash Vision Labs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Slash Vision Labs (SVL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Slash Vision Labs (SVL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Slash Vision Labs.

Semak Slash Vision Labs ramalan harga sekarang!

Tokenomik Slash Vision Labs (SVL)

Memahami tokenomik Slash Vision Labs (SVL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SVL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Slash Vision Labs (SVL)

Mencari cara membeli Slash Vision Labs? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Slash Vision Labs di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SVL kepada Mata Wang Tempatan

1 Slash Vision Labs(SVL) ke VND
913.23576
1 Slash Vision Labs(SVL) ke AUD
A$0.05170896
1 Slash Vision Labs(SVL) ke GBP
0.02533392
1 Slash Vision Labs(SVL) ke EUR
0.02915136
1 Slash Vision Labs(SVL) ke USD
$0.034704
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MYR
RM0.1457568
1 Slash Vision Labs(SVL) ke TRY
1.43258112
1 Slash Vision Labs(SVL) ke JPY
¥5.066784
1 Slash Vision Labs(SVL) ke ARS
ARS$50.73655392
1 Slash Vision Labs(SVL) ke RUB
2.8752264
1 Slash Vision Labs(SVL) ke INR
3.0556872
1 Slash Vision Labs(SVL) ke IDR
Rp568.91794176
1 Slash Vision Labs(SVL) ke KRW
47.93351184
1 Slash Vision Labs(SVL) ke PHP
1.97708688
1 Slash Vision Labs(SVL) ke EGP
￡E.1.66995648
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BRL
R$0.18427824
1 Slash Vision Labs(SVL) ke CAD
C$0.04754448
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BDT
4.2269472
1 Slash Vision Labs(SVL) ke NGN
51.87415104
1 Slash Vision Labs(SVL) ke COP
$135.5625
1 Slash Vision Labs(SVL) ke ZAR
R.0.60280848
1 Slash Vision Labs(SVL) ke UAH
1.42876368
1 Slash Vision Labs(SVL) ke VES
Bs5.55264
1 Slash Vision Labs(SVL) ke CLP
$32.934096
1 Slash Vision Labs(SVL) ke PKR
Rs9.85038336
1 Slash Vision Labs(SVL) ke KZT
18.77902848
1 Slash Vision Labs(SVL) ke THB
฿1.09976976
1 Slash Vision Labs(SVL) ke TWD
NT$1.04493744
1 Slash Vision Labs(SVL) ke AED
د.إ0.12736368
1 Slash Vision Labs(SVL) ke CHF
Fr0.02706912
1 Slash Vision Labs(SVL) ke HKD
HK$0.26999712
1 Slash Vision Labs(SVL) ke AMD
֏13.2708096
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MAD
.د.م0.31129488
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MXN
$0.63647136
1 Slash Vision Labs(SVL) ke SAR
ريال0.13014
1 Slash Vision Labs(SVL) ke PLN
0.12458736
1 Slash Vision Labs(SVL) ke RON
лв0.14853312
1 Slash Vision Labs(SVL) ke SEK
kr0.321012
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BGN
лв0.0572616
1 Slash Vision Labs(SVL) ke HUF
Ft11.43809136
1 Slash Vision Labs(SVL) ke CZK
0.71386128
1 Slash Vision Labs(SVL) ke KWD
د.ك0.01058472
1 Slash Vision Labs(SVL) ke ILS
0.11556432
1 Slash Vision Labs(SVL) ke AOA
Kz31.63512528
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BHD
.د.ب0.013083408
1 Slash Vision Labs(SVL) ke BMD
$0.034704
1 Slash Vision Labs(SVL) ke DKK
kr0.21898224
1 Slash Vision Labs(SVL) ke HNL
L0.91028592
1 Slash Vision Labs(SVL) ke MUR
1.570356
1 Slash Vision Labs(SVL) ke NAD
$0.60280848
1 Slash Vision Labs(SVL) ke NOK
kr0.3400992
1 Slash Vision Labs(SVL) ke NZD
$0.05795568
1 Slash Vision Labs(SVL) ke PAB
B/.0.034704
1 Slash Vision Labs(SVL) ke PGK
K0.14506272
1 Slash Vision Labs(SVL) ke QAR
ر.ق0.12632256
1 Slash Vision Labs(SVL) ke RSD
дин.3.4391664

Slash Vision Labs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Slash Vision Labs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Slash Vision Labs Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Slash Vision Labs

Berapakah nilai Slash Vision Labs (SVL) hari ini?
Harga langsung SVL dalam USD ialah 0.034704 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SVL ke USD?
Harga semasa SVL ke USD ialah $ 0.034704. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Slash Vision Labs?
Had pasaran untuk SVL ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SVL?
Bekalan edaran SVL ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SVL?
SVL mencapai harga ATH sebanyak 0.052449969060712004 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SVL?
SVL melihat harga ATL sebanyak 0.002311652863941711 USD.
Berapakah jumlah dagangan SVL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SVLialah $ 110.28K USD.
Adakah SVL akan naik lebih tinggi tahun ini?
SVL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SVLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:57:59 (UTC+8)

Slash Vision Labs (SVL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SVL-ke-USD

Jumlah

SVL
SVL
USD
USD

1 SVL = 0.034704 USD

Berdagang SVL

SVLUSDT
$0.034679
$0.034679$0.034679
+2.95%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan