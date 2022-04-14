Tokenomik SolanaVM (SVM)

Tokenomik SolanaVM (SVM)

Lihat cerapan utama tentang SolanaVM (SVM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
SolanaVM (SVM) Maklumat

Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration.

Laman Web Rasmi:
https://solanavm.xyz/
Kertas putih:
https://solanavm.notion.site/Quick-Start-17722161fbf643dfb5721be9b152605e
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/address/0x4f6a2f6f066e51e248628190e6b77882bbc9862d

SolanaVM (SVM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SolanaVM (SVM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 8.00B
$ 8.00B
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.04M
$ 9.04M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.033
$ 0.033
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.00113
$ 0.00113

Tokenomik SolanaVM (SVM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SolanaVM (SVM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SVM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SVM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SVM, terokai SVM harga langsung token!

SolanaVM (SVM) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SVM membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SVM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SVM? Halaman ramalan harga SVM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.