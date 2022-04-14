Tokenomik Stake Vault Network (SVN)

Lihat cerapan utama tentang Stake Vault Network (SVN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Stake Vault Network (SVN) Maklumat

Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://stakevaultnet.com/
Kertas putih:
https://whitepaper.stakevaultnet.com/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xcE872DB165d4F5623AF9c29e03AFd416Bc5f67bc

Stake Vault Network (SVN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stake Vault Network (SVN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.11M
$ 5.11M$ 5.11M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.9972
$ 0.9972$ 0.9972
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00086153984885256
$ 0.00086153984885256$ 0.00086153984885256
Harga Semasa:
$ 0.002431
$ 0.002431$ 0.002431

Tokenomik Stake Vault Network (SVN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Stake Vault Network (SVN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SVN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SVN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SVN, terokai SVN harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.