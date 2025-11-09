SavannaSurvival Harga Hari Ini

Harga langsung SavannaSurvival (SVSA) hari ini ialah $ 0.004874, dengan 17.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SVSA kepada USD penukaran adalah $ 0.004874 setiap SVSA.

SavannaSurvival kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SVSA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SVSA didagangkan antara $ 0.003887 (rendah) dan $ 0.005208 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SVSA dipindahkan +19.69% dalam sejam terakhir dan -33.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 58.25K.

SavannaSurvival (SVSA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 58.25K$ 58.25K $ 58.25K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam KLAY

Had Pasaran semasa SavannaSurvival ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.25K. Bekalan edaran SVSA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.87M.