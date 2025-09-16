Lagi Mengenai SWAN

Maklumat Harga SWAN

Kertas putih SWAN

Laman Web Rasmi SWAN

Tokenomik SWAN

Ramalan Harga SWAN

Sejarah SWAN

SWAN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SWAN-ke-Fiat

SWAN Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Swan Chain Logo

Swan ChainHargae(SWAN)

1 SWAN ke USD Harga Langsung:

$0.004609
$0.004609$0.004609
-0.25%1D
USD
Swan Chain (SWAN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:58:13 (UTC+8)

Swan Chain (SWAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0045
$ 0.0045$ 0.0045
24J Rendah
$ 0.004639
$ 0.004639$ 0.004639
24J Tinggi

$ 0.0045
$ 0.0045$ 0.0045

$ 0.004639
$ 0.004639$ 0.004639

--
----

--
----

-0.18%

-0.25%

-6.67%

-6.67%

Swan Chain (SWAN) harga masa nyata ialah $ 0.004609. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWAN didagangkan antara $ 0.0045 rendah dan $ 0.004639 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWAN sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWAN telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -0.25% dalam 24 jam dan -6.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Swan Chain (SWAN) Maklumat Pasaran

--
----

$ 62.57K
$ 62.57K$ 62.57K

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SWAN

Had Pasaran semasa Swan Chain ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.57K. Bekalan edaran SWAN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.61M.

Swan Chain (SWAN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Swan Chain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001155-0.25%
30 Hari$ +0.000226+5.15%
60 Hari$ -0.001589-25.64%
90 Hari$ -0.002631-36.34%
Perubahan Harga Swan Chain Hari Ini

Hari ini, SWAN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001155 (-0.25%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSwan Chain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000226 (+5.15%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Swan Chain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SWAN mengalami perubahan sebanyak $ -0.001589 (-25.64%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Swan Chain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.002631 (-36.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Swan Chain (SWAN)?

Semak Swan Chainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Swan Chain (SWAN)

SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.

Swan Chain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Swan Chain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SWAN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Swan Chain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Swan Chain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Swan Chain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Swan Chain (SWAN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Swan Chain (SWAN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Swan Chain.

Semak Swan Chain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Swan Chain (SWAN)

Memahami tokenomik Swan Chain (SWAN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SWAN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Swan Chain (SWAN)

Mencari cara membeli Swan Chain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Swan Chain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SWAN kepada Mata Wang Tempatan

1 Swan Chain(SWAN) ke VND
121.285835
1 Swan Chain(SWAN) ke AUD
A$0.00686741
1 Swan Chain(SWAN) ke GBP
0.00336457
1 Swan Chain(SWAN) ke EUR
0.00387156
1 Swan Chain(SWAN) ke USD
$0.004609
1 Swan Chain(SWAN) ke MYR
RM0.0193578
1 Swan Chain(SWAN) ke TRY
0.19025952
1 Swan Chain(SWAN) ke JPY
¥0.672914
1 Swan Chain(SWAN) ke ARS
ARS$6.73826582
1 Swan Chain(SWAN) ke RUB
0.38185565
1 Swan Chain(SWAN) ke INR
0.40582245
1 Swan Chain(SWAN) ke IDR
Rp75.55736496
1 Swan Chain(SWAN) ke KRW
6.36599689
1 Swan Chain(SWAN) ke PHP
0.26257473
1 Swan Chain(SWAN) ke EGP
￡E.0.22178508
1 Swan Chain(SWAN) ke BRL
R$0.02447379
1 Swan Chain(SWAN) ke CAD
C$0.00631433
1 Swan Chain(SWAN) ke BDT
0.5613762
1 Swan Chain(SWAN) ke NGN
6.88934884
1 Swan Chain(SWAN) ke COP
$18.00390625
1 Swan Chain(SWAN) ke ZAR
R.0.08005833
1 Swan Chain(SWAN) ke UAH
0.18975253
1 Swan Chain(SWAN) ke VES
Bs0.73744
1 Swan Chain(SWAN) ke CLP
$4.373941
1 Swan Chain(SWAN) ke PKR
Rs1.30821856
1 Swan Chain(SWAN) ke KZT
2.49402208
1 Swan Chain(SWAN) ke THB
฿0.14605921
1 Swan Chain(SWAN) ke TWD
NT$0.13877699
1 Swan Chain(SWAN) ke AED
د.إ0.01691503
1 Swan Chain(SWAN) ke CHF
Fr0.00359502
1 Swan Chain(SWAN) ke HKD
HK$0.03585802
1 Swan Chain(SWAN) ke AMD
֏1.7624816
1 Swan Chain(SWAN) ke MAD
.د.م0.04134273
1 Swan Chain(SWAN) ke MXN
$0.08452906
1 Swan Chain(SWAN) ke SAR
ريال0.01728375
1 Swan Chain(SWAN) ke PLN
0.01654631
1 Swan Chain(SWAN) ke RON
лв0.01972652
1 Swan Chain(SWAN) ke SEK
kr0.04263325
1 Swan Chain(SWAN) ke BGN
лв0.00760485
1 Swan Chain(SWAN) ke HUF
Ft1.51908031
1 Swan Chain(SWAN) ke CZK
0.09480713
1 Swan Chain(SWAN) ke KWD
د.ك0.001405745
1 Swan Chain(SWAN) ke ILS
0.01534797
1 Swan Chain(SWAN) ke AOA
Kz4.20142613
1 Swan Chain(SWAN) ke BHD
.د.ب0.001737593
1 Swan Chain(SWAN) ke BMD
$0.004609
1 Swan Chain(SWAN) ke DKK
kr0.02908279
1 Swan Chain(SWAN) ke HNL
L0.12089407
1 Swan Chain(SWAN) ke MUR
0.20855725
1 Swan Chain(SWAN) ke NAD
$0.08005833
1 Swan Chain(SWAN) ke NOK
kr0.0451682
1 Swan Chain(SWAN) ke NZD
$0.00769703
1 Swan Chain(SWAN) ke PAB
B/.0.004609
1 Swan Chain(SWAN) ke PGK
K0.01926562
1 Swan Chain(SWAN) ke QAR
ر.ق0.01677676
1 Swan Chain(SWAN) ke RSD
дин.0.4567519

Swan Chain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Swan Chain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Swan Chain Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Swan Chain

Berapakah nilai Swan Chain (SWAN) hari ini?
Harga langsung SWAN dalam USD ialah 0.004609 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SWAN ke USD?
Harga semasa SWAN ke USD ialah $ 0.004609. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Swan Chain?
Had pasaran untuk SWAN ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SWAN?
Bekalan edaran SWAN ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SWAN?
SWAN mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SWAN?
SWAN melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan SWAN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SWANialah $ 62.57K USD.
Adakah SWAN akan naik lebih tinggi tahun ini?
SWAN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SWANramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:58:13 (UTC+8)

Swan Chain (SWAN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SWAN-ke-USD

Jumlah

SWAN
SWAN
USD
USD

1 SWAN = 0.004609 USD

Berdagang SWAN

SWANUSDT
$0.004609
$0.004609$0.004609
-0.27%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan