SEA WARS Harga Hari Ini

Harga langsung SEA WARS (SWAR) hari ini ialah $ 0.0000000012, dengan 7.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SWAR kepada USD penukaran adalah $ 0.0000000012 setiap SWAR.

SEA WARS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SWAR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SWAR didagangkan antara $ 0.0000000012 (rendah) dan $ 0.0000000015 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SWAR dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -25.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 691.82.

SEA WARS (SWAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 691.82$ 691.82 $ 691.82 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.41K$ 2.41K $ 2.41K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 2,005,000,000,000 2,005,000,000,000 2,005,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa SEA WARS ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 691.82. Bekalan edaran SWAR ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2005000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.41K.