Apakah itu Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Tokenomik Sweat Economy (SWEAT)

Memahami tokenomik Sweat Economy (SWEAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SWEAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sweat Economy Berapakah nilai Sweat Economy (SWEAT) hari ini? Harga langsung SWEAT dalam USD ialah 0.00214 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SWEAT ke USD? $ 0.00214 . Lihat Harga semasa SWEAT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Sweat Economy? Had pasaran untuk SWEAT ialah $ 15.28M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SWEAT? Bekalan edaran SWEAT ialah 7.14B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SWEAT? SWEAT mencapai harga ATH sebanyak 0.09348826436965357 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SWEAT? SWEAT melihat harga ATL sebanyak 0.001988848261004685 USD . Berapakah jumlah dagangan SWEAT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SWEATialah $ 72.56K USD . Adakah SWEAT akan naik lebih tinggi tahun ini? SWEAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SWEATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Sweat Economy (SWEAT) Kemas Kini Industri Penting

