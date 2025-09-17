Lagi Mengenai SWEAT

Maklumat Harga SWEAT

$0.00214
-0.88%1D
Sweat Economy (SWEAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:30:30 (UTC+8)

Sweat Economy (SWEAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002106
24J Rendah
$ 0.002199
24J Tinggi

-0.61%

-0.88%

+1.66%

+1.66%

Sweat Economy (SWEAT) harga masa nyata ialah $ 0.00214. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWEAT didagangkan antara $ 0.002106 rendah dan $ 0.002199 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWEAT sepanjang masa ialah $ 0.09348826436965357, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001988848261004685.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWEAT telah berubah sebanyak -0.61% sejak sejam yang lalu, -0.88% dalam 24 jam dan +1.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sweat Economy (SWEAT) Maklumat Pasaran

No.1017

$ 15.28M
$ 72.56K
$ 46.80M
7.14B
21,867,346,500.41
20,772,337,534.337
32.64%

ETH

Had Pasaran semasa Sweat Economy ialah $ 15.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 72.56K. Bekalan edaran SWEAT ialah 7.14B, dengan jumlah bekalan sebanyak 20772337534.337. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.80M.

Sweat Economy (SWEAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Sweat Economy hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000019-0.88%
30 Hari$ -0.000272-11.28%
60 Hari$ -0.000268-11.13%
90 Hari$ -0.000344-13.85%
Perubahan Harga Sweat Economy Hari Ini

Hari ini, SWEAT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000019 (-0.88%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSweat Economy

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000272 (-11.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Sweat Economy

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SWEAT mengalami perubahan sebanyak $ -0.000268 (-11.13%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Sweat Economy

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000344 (-13.85%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Sweat Economy (SWEAT)?

Semak Sweat Economyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Sweat Economy tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Sweat Economy pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SWEAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Sweat Economy di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Sweat Economy anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Sweat Economy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Sweat Economy (SWEAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Sweat Economy (SWEAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sweat Economy.

Semak Sweat Economy ramalan harga sekarang!

Tokenomik Sweat Economy (SWEAT)

Memahami tokenomik Sweat Economy (SWEAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SWEAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Sweat Economy (SWEAT)

Mencari cara membeli Sweat Economy? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Sweat Economy di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SWEAT kepada Mata Wang Tempatan

1 Sweat Economy(SWEAT) ke VND
1 Sweat Economy(SWEAT) ke AUD
1 Sweat Economy(SWEAT) ke GBP
1 Sweat Economy(SWEAT) ke EUR
1 Sweat Economy(SWEAT) ke USD
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MYR
1 Sweat Economy(SWEAT) ke TRY
1 Sweat Economy(SWEAT) ke JPY
1 Sweat Economy(SWEAT) ke ARS
1 Sweat Economy(SWEAT) ke RUB
1 Sweat Economy(SWEAT) ke INR
1 Sweat Economy(SWEAT) ke IDR
1 Sweat Economy(SWEAT) ke KRW
1 Sweat Economy(SWEAT) ke PHP
1 Sweat Economy(SWEAT) ke EGP
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BRL
1 Sweat Economy(SWEAT) ke CAD
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BDT
1 Sweat Economy(SWEAT) ke NGN
1 Sweat Economy(SWEAT) ke COP
1 Sweat Economy(SWEAT) ke ZAR
1 Sweat Economy(SWEAT) ke UAH
1 Sweat Economy(SWEAT) ke VES
1 Sweat Economy(SWEAT) ke CLP
1 Sweat Economy(SWEAT) ke PKR
1 Sweat Economy(SWEAT) ke KZT
1 Sweat Economy(SWEAT) ke THB
1 Sweat Economy(SWEAT) ke TWD
1 Sweat Economy(SWEAT) ke AED
1 Sweat Economy(SWEAT) ke CHF
1 Sweat Economy(SWEAT) ke HKD
1 Sweat Economy(SWEAT) ke AMD
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MAD
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MXN
1 Sweat Economy(SWEAT) ke SAR
1 Sweat Economy(SWEAT) ke PLN
1 Sweat Economy(SWEAT) ke RON
1 Sweat Economy(SWEAT) ke SEK
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BGN
1 Sweat Economy(SWEAT) ke HUF
1 Sweat Economy(SWEAT) ke CZK
1 Sweat Economy(SWEAT) ke KWD
1 Sweat Economy(SWEAT) ke ILS
1 Sweat Economy(SWEAT) ke AOA
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BHD
1 Sweat Economy(SWEAT) ke BMD
1 Sweat Economy(SWEAT) ke DKK
1 Sweat Economy(SWEAT) ke HNL
1 Sweat Economy(SWEAT) ke MUR
1 Sweat Economy(SWEAT) ke NAD
1 Sweat Economy(SWEAT) ke NOK
1 Sweat Economy(SWEAT) ke NZD
1 Sweat Economy(SWEAT) ke PAB
1 Sweat Economy(SWEAT) ke PGK
1 Sweat Economy(SWEAT) ke QAR
1 Sweat Economy(SWEAT) ke RSD
дин.0.211539

Sweat Economy Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Sweat Economy, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Sweat Economy Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sweat Economy

Berapakah nilai Sweat Economy (SWEAT) hari ini?
Harga langsung SWEAT dalam USD ialah 0.00214 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SWEAT ke USD?
Harga semasa SWEAT ke USD ialah $ 0.00214. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Sweat Economy?
Had pasaran untuk SWEAT ialah $ 15.28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SWEAT?
Bekalan edaran SWEAT ialah 7.14B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SWEAT?
SWEAT mencapai harga ATH sebanyak 0.09348826436965357 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SWEAT?
SWEAT melihat harga ATL sebanyak 0.001988848261004685 USD.
Berapakah jumlah dagangan SWEAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SWEATialah $ 72.56K USD.
Adakah SWEAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
SWEAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SWEATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Sweat Economy (SWEAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$0.00214
