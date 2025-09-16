Apakah itu Swell Network (SWELL)

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Swell Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SWELL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Swell Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Swell Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Swell Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Swell Network (SWELL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Swell Network (SWELL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Swell Network.

Tokenomik Swell Network (SWELL)

Memahami tokenomik Swell Network (SWELL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SWELL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Swell Network (SWELL)

Mencari cara membeli Swell Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Swell Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SWELL kepada Mata Wang Tempatan

Swell Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Swell Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Swell Network Berapakah nilai Swell Network (SWELL) hari ini? Harga langsung SWELL dalam USD ialah 0.009719 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SWELL ke USD? $ 0.009719 . Lihat Harga semasa SWELL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Swell Network? Had pasaran untuk SWELL ialah $ 25.56M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SWELL? Bekalan edaran SWELL ialah 2.63B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SWELL? SWELL mencapai harga ATH sebanyak 0.06972841720693182 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SWELL? SWELL melihat harga ATL sebanyak 0.007034496316403832 USD . Berapakah jumlah dagangan SWELL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SWELLialah $ 62.95K USD . Adakah SWELL akan naik lebih tinggi tahun ini? SWELL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SWELLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Swell Network (SWELL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

