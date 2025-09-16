Lagi Mengenai SWELL

Swell Network Logo

Swell NetworkHargae(SWELL)

1 SWELL ke USD Harga Langsung:

$0.009719
$0.009719$0.009719
+1.27%1D
USD
Swell Network (SWELL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:58:27 (UTC+8)

Swell Network (SWELL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00904
$ 0.00904$ 0.00904
24J Rendah
$ 0.009858
$ 0.009858$ 0.009858
24J Tinggi

$ 0.00904
$ 0.00904$ 0.00904

$ 0.009858
$ 0.009858$ 0.009858

$ 0.06972841720693182
$ 0.06972841720693182$ 0.06972841720693182

$ 0.007034496316403832
$ 0.007034496316403832$ 0.007034496316403832

+0.04%

+1.27%

+1.65%

+1.65%

Swell Network (SWELL) harga masa nyata ialah $ 0.009719. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWELL didagangkan antara $ 0.00904 rendah dan $ 0.009858 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWELL sepanjang masa ialah $ 0.06972841720693182, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.007034496316403832.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWELL telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +1.27% dalam 24 jam dan +1.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Swell Network (SWELL) Maklumat Pasaran

No.833

$ 25.56M
$ 25.56M$ 25.56M

$ 62.95K
$ 62.95K$ 62.95K

$ 97.19M
$ 97.19M$ 97.19M

2.63B
2.63B 2.63B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.30%

ETH

Had Pasaran semasa Swell Network ialah $ 25.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.95K. Bekalan edaran SWELL ialah 2.63B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 97.19M.

Swell Network (SWELL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Swell Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00012188+1.27%
30 Hari$ -0.001661-14.60%
60 Hari$ -0.002796-22.35%
90 Hari$ +0.001075+12.43%
Perubahan Harga Swell Network Hari Ini

Hari ini, SWELL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00012188 (+1.27%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSwell Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001661 (-14.60%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Swell Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SWELL mengalami perubahan sebanyak $ -0.002796 (-22.35%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Swell Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.001075 (+12.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Swell Network (SWELL)?

Semak Swell Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Swell Network (SWELL)

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Swell Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Swell Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SWELL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Swell Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Swell Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Swell Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Swell Network (SWELL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Swell Network (SWELL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Swell Network.

Semak Swell Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Swell Network (SWELL)

Memahami tokenomik Swell Network (SWELL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SWELL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Swell Network (SWELL)

Mencari cara membeli Swell Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Swell Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SWELL kepada Mata Wang Tempatan

1 Swell Network(SWELL) ke VND
255.755485
1 Swell Network(SWELL) ke AUD
A$0.01448131
1 Swell Network(SWELL) ke GBP
0.00709487
1 Swell Network(SWELL) ke EUR
0.00816396
1 Swell Network(SWELL) ke USD
$0.009719
1 Swell Network(SWELL) ke MYR
RM0.0408198
1 Swell Network(SWELL) ke TRY
0.40120032
1 Swell Network(SWELL) ke JPY
¥1.418974
1 Swell Network(SWELL) ke ARS
ARS$14.20898362
1 Swell Network(SWELL) ke RUB
0.80521915
1 Swell Network(SWELL) ke INR
0.85575795
1 Swell Network(SWELL) ke IDR
Rp159.32784336
1 Swell Network(SWELL) ke KRW
13.42397999
1 Swell Network(SWELL) ke PHP
0.55369143
1 Swell Network(SWELL) ke EGP
￡E.0.46767828
1 Swell Network(SWELL) ke BRL
R$0.05160789
1 Swell Network(SWELL) ke CAD
C$0.01331503
1 Swell Network(SWELL) ke BDT
1.1837742
1 Swell Network(SWELL) ke NGN
14.52757244
1 Swell Network(SWELL) ke COP
$37.96484375
1 Swell Network(SWELL) ke ZAR
R.0.16881903
1 Swell Network(SWELL) ke UAH
0.40013123
1 Swell Network(SWELL) ke VES
Bs1.55504
1 Swell Network(SWELL) ke CLP
$9.223331
1 Swell Network(SWELL) ke PKR
Rs2.75864096
1 Swell Network(SWELL) ke KZT
5.25914528
1 Swell Network(SWELL) ke THB
฿0.30799511
1 Swell Network(SWELL) ke TWD
NT$0.29263909
1 Swell Network(SWELL) ke AED
د.إ0.03566873
1 Swell Network(SWELL) ke CHF
Fr0.00758082
1 Swell Network(SWELL) ke HKD
HK$0.07561382
1 Swell Network(SWELL) ke AMD
֏3.7165456
1 Swell Network(SWELL) ke MAD
.د.م0.08717943
1 Swell Network(SWELL) ke MXN
$0.17824646
1 Swell Network(SWELL) ke SAR
ريال0.03644625
1 Swell Network(SWELL) ke PLN
0.03489121
1 Swell Network(SWELL) ke RON
лв0.04159732
1 Swell Network(SWELL) ke SEK
kr0.08990075
1 Swell Network(SWELL) ke BGN
лв0.01603635
1 Swell Network(SWELL) ke HUF
Ft3.20328521
1 Swell Network(SWELL) ke CZK
0.19991983
1 Swell Network(SWELL) ke KWD
د.ك0.002964295
1 Swell Network(SWELL) ke ILS
0.03236427
1 Swell Network(SWELL) ke AOA
Kz8.85954883
1 Swell Network(SWELL) ke BHD
.د.ب0.003664063
1 Swell Network(SWELL) ke BMD
$0.009719
1 Swell Network(SWELL) ke DKK
kr0.06132689
1 Swell Network(SWELL) ke HNL
L0.25492937
1 Swell Network(SWELL) ke MUR
0.43978475
1 Swell Network(SWELL) ke NAD
$0.16881903
1 Swell Network(SWELL) ke NOK
kr0.0952462
1 Swell Network(SWELL) ke NZD
$0.01623073
1 Swell Network(SWELL) ke PAB
B/.0.009719
1 Swell Network(SWELL) ke PGK
K0.04062542
1 Swell Network(SWELL) ke QAR
ر.ق0.03537716
1 Swell Network(SWELL) ke RSD
дин.0.9631529

Swell Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Swell Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Swell Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Swell Network

Berapakah nilai Swell Network (SWELL) hari ini?
Harga langsung SWELL dalam USD ialah 0.009719 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SWELL ke USD?
Harga semasa SWELL ke USD ialah $ 0.009719. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Swell Network?
Had pasaran untuk SWELL ialah $ 25.56M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SWELL?
Bekalan edaran SWELL ialah 2.63B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SWELL?
SWELL mencapai harga ATH sebanyak 0.06972841720693182 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SWELL?
SWELL melihat harga ATL sebanyak 0.007034496316403832 USD.
Berapakah jumlah dagangan SWELL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SWELLialah $ 62.95K USD.
Adakah SWELL akan naik lebih tinggi tahun ini?
SWELL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SWELLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:58:27 (UTC+8)

Swell Network (SWELL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

