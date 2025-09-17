Lagi Mengenai SWINGBY

Maklumat Harga SWINGBY

Kertas putih SWINGBY

Laman Web Rasmi SWINGBY

Tokenomik SWINGBY

Ramalan Harga SWINGBY

Sejarah SWINGBY

SWINGBY Panduan Membeli

Penukar Mata Wang SWINGBY-ke-Fiat

SWINGBY Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Swingby Logo

SwingbyHargae(SWINGBY)

1 SWINGBY ke USD Harga Langsung:

$0.00080206
$0.00080206$0.00080206
0.00%1D
USD
Swingby (SWINGBY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:30:44 (UTC+8)

Swingby (SWINGBY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00076225
$ 0.00076225$ 0.00076225
24J Rendah
$ 0.0009559
$ 0.0009559$ 0.0009559
24J Tinggi

$ 0.00076225
$ 0.00076225$ 0.00076225

$ 0.0009559
$ 0.0009559$ 0.0009559

$ 1.13198303
$ 1.13198303$ 1.13198303

$ 0.000070124516478627
$ 0.000070124516478627$ 0.000070124516478627

0.00%

0.00%

+5.53%

+5.53%

Swingby (SWINGBY) harga masa nyata ialah $ 0.00080206. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWINGBY didagangkan antara $ 0.00076225 rendah dan $ 0.0009559 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWINGBY sepanjang masa ialah $ 1.13198303, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000070124516478627.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWINGBY telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +5.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Swingby (SWINGBY) Maklumat Pasaran

No.2287

$ 713.66K
$ 713.66K$ 713.66K

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

$ 741.91K
$ 741.91K$ 741.91K

889.79M
889.79M 889.79M

925,000,000
925,000,000 925,000,000

889,788,091.4323165
889,788,091.4323165 889,788,091.4323165

96.19%

ETH

Had Pasaran semasa Swingby ialah $ 713.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.81K. Bekalan edaran SWINGBY ialah 889.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 889788091.4323165. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 741.91K.

Swingby (SWINGBY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Swingby hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.00014505+22.07%
60 Hari$ -0.00027871-25.79%
90 Hari$ +0.00047317+143.86%
Perubahan Harga Swingby Hari Ini

Hari ini, SWINGBY mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSwingby

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00014505 (+22.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Swingby

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SWINGBY mengalami perubahan sebanyak $ -0.00027871 (-25.79%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Swingby

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00047317 (+143.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Swingby (SWINGBY)?

Semak Swingbyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Swingby (SWINGBY)

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

Swingby tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Swingby pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SWINGBY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Swingby di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Swingby anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Swingby Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Swingby (SWINGBY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Swingby (SWINGBY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Swingby.

Semak Swingby ramalan harga sekarang!

Tokenomik Swingby (SWINGBY)

Memahami tokenomik Swingby (SWINGBY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SWINGBY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Swingby (SWINGBY)

Mencari cara membeli Swingby? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Swingby di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SWINGBY kepada Mata Wang Tempatan

1 Swingby(SWINGBY) ke VND
21.1062089
1 Swingby(SWINGBY) ke AUD
A$0.0011950694
1 Swingby(SWINGBY) ke GBP
0.0005855038
1 Swingby(SWINGBY) ke EUR
0.0006737304
1 Swingby(SWINGBY) ke USD
$0.00080206
1 Swingby(SWINGBY) ke MYR
RM0.003368652
1 Swingby(SWINGBY) ke TRY
0.0331010162
1 Swingby(SWINGBY) ke JPY
¥0.11710076
1 Swingby(SWINGBY) ke ARS
ARS$1.1743120872
1 Swingby(SWINGBY) ke RUB
0.066731392
1 Swingby(SWINGBY) ke INR
0.07058128
1 Swingby(SWINGBY) ke IDR
Rp13.1485224864
1 Swingby(SWINGBY) ke KRW
1.1078132926
1 Swingby(SWINGBY) ke PHP
0.0456532552
1 Swingby(SWINGBY) ke EGP
￡E.0.0385550242
1 Swingby(SWINGBY) ke BRL
R$0.0042428974
1 Swingby(SWINGBY) ke CAD
C$0.0010988222
1 Swingby(SWINGBY) ke BDT
0.097690908
1 Swingby(SWINGBY) ke NGN
1.1988872056
1 Swingby(SWINGBY) ke COP
$3.120855563
1 Swingby(SWINGBY) ke ZAR
R.0.0139237616
1 Swingby(SWINGBY) ke UAH
0.0330208102
1 Swingby(SWINGBY) ke VES
Bs0.1283296
1 Swingby(SWINGBY) ke CLP
$0.761957
1 Swingby(SWINGBY) ke PKR
Rs0.2276567104
1 Swingby(SWINGBY) ke KZT
0.4340107072
1 Swingby(SWINGBY) ke THB
฿0.025425302
1 Swingby(SWINGBY) ke TWD
NT$0.0241500266
1 Swingby(SWINGBY) ke AED
د.إ0.0029435602
1 Swingby(SWINGBY) ke CHF
Fr0.0006256068
1 Swingby(SWINGBY) ke HKD
HK$0.0062400268
1 Swingby(SWINGBY) ke AMD
֏0.306707744
1 Swingby(SWINGBY) ke MAD
.د.م0.0071944782
1 Swingby(SWINGBY) ke MXN
$0.0146616568
1 Swingby(SWINGBY) ke SAR
ريال0.003007725
1 Swingby(SWINGBY) ke PLN
0.0028713748
1 Swingby(SWINGBY) ke RON
лв0.0034247962
1 Swingby(SWINGBY) ke SEK
kr0.0074030138
1 Swingby(SWINGBY) ke BGN
лв0.001323399
1 Swingby(SWINGBY) ke HUF
Ft0.2636611838
1 Swingby(SWINGBY) ke CZK
0.0164502506
1 Swingby(SWINGBY) ke KWD
د.ك0.00024382624
1 Swingby(SWINGBY) ke ILS
0.0026708598
1 Swingby(SWINGBY) ke AOA
Kz0.7311338342
1 Swingby(SWINGBY) ke BHD
.د.ب0.00030157456
1 Swingby(SWINGBY) ke BMD
$0.00080206
1 Swingby(SWINGBY) ke DKK
kr0.0050449574
1 Swingby(SWINGBY) ke HNL
L0.0210380338
1 Swingby(SWINGBY) ke MUR
0.036293215
1 Swingby(SWINGBY) ke NAD
$0.0139317822
1 Swingby(SWINGBY) ke NOK
kr0.0078361262
1 Swingby(SWINGBY) ke NZD
$0.0013394402
1 Swingby(SWINGBY) ke PAB
B/.0.00080206
1 Swingby(SWINGBY) ke PGK
K0.0033526108
1 Swingby(SWINGBY) ke QAR
ر.ق0.0029194984
1 Swingby(SWINGBY) ke RSD
дин.0.079283631

Swingby Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Swingby, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Swingby Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Swingby

Berapakah nilai Swingby (SWINGBY) hari ini?
Harga langsung SWINGBY dalam USD ialah 0.00080206 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SWINGBY ke USD?
Harga semasa SWINGBY ke USD ialah $ 0.00080206. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Swingby?
Had pasaran untuk SWINGBY ialah $ 713.66K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SWINGBY?
Bekalan edaran SWINGBY ialah 889.79M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SWINGBY?
SWINGBY mencapai harga ATH sebanyak 1.13198303 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SWINGBY?
SWINGBY melihat harga ATL sebanyak 0.000070124516478627 USD.
Berapakah jumlah dagangan SWINGBY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SWINGBYialah $ 10.81K USD.
Adakah SWINGBY akan naik lebih tinggi tahun ini?
SWINGBY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SWINGBYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:30:44 (UTC+8)

Swingby (SWINGBY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator SWINGBY-ke-USD

Jumlah

SWINGBY
SWINGBY
USD
USD

1 SWINGBY = 0.00080206 USD

Berdagang SWINGBY

SWINGBYUSDT
$0.00080206
$0.00080206$0.00080206
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan