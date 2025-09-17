Apakah itu Swingby (SWINGBY)

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

Tokenomik Swingby (SWINGBY)

Cara membeli Swingby (SWINGBY)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Swingby Berapakah nilai Swingby (SWINGBY) hari ini? Harga langsung SWINGBY dalam USD ialah 0.00080206 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SWINGBY ke USD? $ 0.00080206 . Lihat Harga semasa SWINGBY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Swingby? Had pasaran untuk SWINGBY ialah $ 713.66K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SWINGBY? Bekalan edaran SWINGBY ialah 889.79M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SWINGBY? SWINGBY mencapai harga ATH sebanyak 1.13198303 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SWINGBY? SWINGBY melihat harga ATL sebanyak 0.000070124516478627 USD . Berapakah jumlah dagangan SWINGBY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SWINGBYialah $ 10.81K USD . Adakah SWINGBY akan naik lebih tinggi tahun ini? SWINGBY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SWINGBYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

