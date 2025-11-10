Switchboard Harga Hari Ini

Harga langsung Switchboard (SWTCH) hari ini ialah $ 0.06851, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SWTCH kepada USD penukaran adalah $ 0.06851 setiap SWTCH.

Switchboard kini berada pada kedudukan #1048 mengikut permodalan pasaran pada $ 11.76M, dengan bekalan edaran sebanyak 171.61M SWTCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SWTCH didagangkan antara $ 0.06763 (rendah) dan $ 0.06937 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.20357481128794683, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.051817999385382896.

Dalam prestasi jangka pendek, SWTCH dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan -13.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 60.77K.

Switchboard (SWTCH) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1048 Modal Pasaran $ 11.76M$ 11.76M $ 11.76M Kelantangan (24J) $ 60.77K$ 60.77K $ 60.77K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.51M$ 68.51M $ 68.51M Bekalan Peredaran 171.61M 171.61M 171.61M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 17.16% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Switchboard ialah $ 11.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.77K. Bekalan edaran SWTCH ialah 171.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.51M.