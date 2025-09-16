Lagi Mengenai SXP

Solar Logo

SolarHargae(SXP)

$0.1721
-0.23%1D
USD
Solar (SXP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:58:48 (UTC+8)

Solar (SXP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.24%

-0.22%

-2.99%

-2.99%

Solar (SXP) harga masa nyata ialah $ 0.1721. Sepanjang 24 jam yang lalu, SXP didagangkan antara $ 0.17 rendah dan $ 0.1737 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SXP sepanjang masa ialah $ 5.85616141, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.14360286304862213.

Dari segi prestasi jangka pendek, SXP telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan -2.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solar (SXP) Maklumat Pasaran

No.347

NONE

Had Pasaran semasa Solar ialah $ 112.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 318.98K. Bekalan edaran SXP ialah 655.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 655816884.1956495. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.87M.

Solar (SXP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Solar hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000397-0.22%
30 Hari$ -0.0138-7.43%
60 Hari$ -0.0366-17.54%
90 Hari$ +0.009+5.51%
Perubahan Harga Solar Hari Ini

Hari ini, SXP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000397 (-0.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSolar

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0138 (-7.43%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Solar

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SXP mengalami perubahan sebanyak $ -0.0366 (-17.54%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Solar

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.009 (+5.51%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Solar (SXP)?

Semak Solarhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Solar (SXP)

Solar is an enterprise-level blockchain ecosystem powered by open-source developers and community participation.

Solar tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Solar pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SXP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Solar di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Solar anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Solar Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Solar (SXP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Solar (SXP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solar.

Semak Solar ramalan harga sekarang!

Tokenomik Solar (SXP)

Memahami tokenomik Solar (SXP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SXP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Solar (SXP)

Mencari cara membeli Solar? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Solar di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SXP kepada Mata Wang Tempatan

1 Solar(SXP) ke VND
4,528.8115
1 Solar(SXP) ke AUD
A$0.256429
1 Solar(SXP) ke GBP
0.125633
1 Solar(SXP) ke EUR
0.144564
1 Solar(SXP) ke USD
$0.1721
1 Solar(SXP) ke MYR
RM0.72282
1 Solar(SXP) ke TRY
7.104288
1 Solar(SXP) ke JPY
¥25.1266
1 Solar(SXP) ke ARS
ARS$251.606758
1 Solar(SXP) ke RUB
14.258485
1 Solar(SXP) ke INR
15.153405
1 Solar(SXP) ke IDR
Rp2,821.311024
1 Solar(SXP) ke KRW
237.706241
1 Solar(SXP) ke PHP
9.804537
1 Solar(SXP) ke EGP
￡E.8.281452
1 Solar(SXP) ke BRL
R$0.913851
1 Solar(SXP) ke CAD
C$0.235777
1 Solar(SXP) ke BDT
20.96178
1 Solar(SXP) ke NGN
257.248196
1 Solar(SXP) ke COP
$672.265625
1 Solar(SXP) ke ZAR
R.2.989377
1 Solar(SXP) ke UAH
7.085357
1 Solar(SXP) ke VES
Bs27.536
1 Solar(SXP) ke CLP
$163.3229
1 Solar(SXP) ke PKR
Rs48.848864
1 Solar(SXP) ke KZT
93.126752
1 Solar(SXP) ke THB
฿5.453849
1 Solar(SXP) ke TWD
NT$5.181931
1 Solar(SXP) ke AED
د.إ0.631607
1 Solar(SXP) ke CHF
Fr0.134238
1 Solar(SXP) ke HKD
HK$1.338938
1 Solar(SXP) ke AMD
֏65.81104
1 Solar(SXP) ke MAD
.د.م1.543737
1 Solar(SXP) ke MXN
$3.156314
1 Solar(SXP) ke SAR
ريال0.645375
1 Solar(SXP) ke PLN
0.617839
1 Solar(SXP) ke RON
лв0.736588
1 Solar(SXP) ke SEK
kr1.591925
1 Solar(SXP) ke BGN
лв0.283965
1 Solar(SXP) ke HUF
Ft56.722439
1 Solar(SXP) ke CZK
3.540097
1 Solar(SXP) ke KWD
د.ك0.0524905
1 Solar(SXP) ke ILS
0.573093
1 Solar(SXP) ke AOA
Kz156.881197
1 Solar(SXP) ke BHD
.د.ب0.0648817
1 Solar(SXP) ke BMD
$0.1721
1 Solar(SXP) ke DKK
kr1.085951
1 Solar(SXP) ke HNL
L4.514183
1 Solar(SXP) ke MUR
7.787525
1 Solar(SXP) ke NAD
$2.989377
1 Solar(SXP) ke NOK
kr1.68658
1 Solar(SXP) ke NZD
$0.287407
1 Solar(SXP) ke PAB
B/.0.1721
1 Solar(SXP) ke PGK
K0.719378
1 Solar(SXP) ke QAR
ر.ق0.626444
1 Solar(SXP) ke RSD
дин.17.05511

Solar Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Solar, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Solar Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Solar

Berapakah nilai Solar (SXP) hari ini?
Harga langsung SXP dalam USD ialah 0.1721 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SXP ke USD?
Harga semasa SXP ke USD ialah $ 0.1721. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Solar?
Had pasaran untuk SXP ialah $ 112.87M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SXP?
Bekalan edaran SXP ialah 655.82M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SXP?
SXP mencapai harga ATH sebanyak 5.85616141 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SXP?
SXP melihat harga ATL sebanyak 0.14360286304862213 USD.
Berapakah jumlah dagangan SXP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SXPialah $ 318.98K USD.
Adakah SXP akan naik lebih tinggi tahun ini?
SXP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SXPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:58:48 (UTC+8)

