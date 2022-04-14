Tokenomik Solar (SXP)

Lihat cerapan utama tentang Solar (SXP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Solar (SXP) Maklumat

Solar is an enterprise-level blockchain ecosystem powered by open-source developers and community participation.

Laman Web Rasmi:
https://solar.org
Kertas putih:
https://docs.solar.org/project/whitepaper/
Peneroka Blok:
https://solarscan.com

Solar (SXP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Solar (SXP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 117.63M
$ 117.63M$ 117.63M
Jumlah Bekalan:
$ 656.03M
$ 656.03M$ 656.03M
Bekalan Edaran:
$ 656.03M
$ 656.03M$ 656.03M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 117.63M
$ 117.63M$ 117.63M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.8603
$ 5.8603$ 5.8603
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.14360286304862213
$ 0.14360286304862213$ 0.14360286304862213
Harga Semasa:
$ 0.1793
$ 0.1793$ 0.1793

Tokenomik Solar (SXP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Solar (SXP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SXP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SXP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SXP, terokai SXP harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.