Apakah itu Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Space and Time tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Space and Time pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SXT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Space and Time di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Space and Time anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Space and Time Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Space and Time (SXT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Space and Time (SXT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Space and Time.

Semak Space and Time ramalan harga sekarang!

Tokenomik Space and Time (SXT)

Memahami tokenomik Space and Time (SXT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SXT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Space and Time (SXT)

Mencari cara membeli Space and Time? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Space and Time di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SXT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Space and Time Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Space and Time, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Space and Time Berapakah nilai Space and Time (SXT) hari ini? Harga langsung SXT dalam USD ialah 0.0782 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SXT ke USD? $ 0.0782 . Lihat Harga semasa SXT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Space and Time? Had pasaran untuk SXT ialah $ 109.48M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SXT? Bekalan edaran SXT ialah 1.40B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SXT? SXT mencapai harga ATH sebanyak 0.1868671285494208 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SXT? SXT melihat harga ATL sebanyak 0.0590975066216163 USD . Berapakah jumlah dagangan SXT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SXTialah $ 419.63K USD . Adakah SXT akan naik lebih tinggi tahun ini? SXT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SXTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Space and Time (SXT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)