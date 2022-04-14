Tokenomik Space and Time (SXT)

Tokenomik Space and Time (SXT)

Lihat cerapan utama tentang Space and Time (SXT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Space and Time (SXT) Maklumat

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Laman Web Rasmi:
https://www.spaceandtime.io
Kertas putih:
https://spaceandtime.io/whitepaper
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xE6Bfd33F52d82Ccb5b37E16D3dD81f9FFDAbB195

Space and Time (SXT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Space and Time (SXT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 120.26M
Jumlah Bekalan:
$ 5.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.40B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 429.50M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.2421
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0590975066216163
Harga Semasa:
$ 0.0859
Tokenomik Space and Time (SXT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Space and Time (SXT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SXT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SXT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SXT, terokai SXT harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.