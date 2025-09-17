Lagi Mengenai SYL

myDid Logo

myDidHargae(SYL)

1 SYL ke USD Harga Langsung:

$0.0001961
$0.0001961$0.0001961
+0.40%1D
USD
myDid (SYL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:09:27 (UTC+8)

myDid (SYL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000192
$ 0.000192$ 0.000192
24J Rendah
$ 0.0001964
$ 0.0001964$ 0.0001964
24J Tinggi

$ 0.000192
$ 0.000192$ 0.000192

$ 0.0001964
$ 0.0001964$ 0.0001964

$ 0.01341343
$ 0.01341343$ 0.01341343

$ 0.0000911684627821
$ 0.0000911684627821$ 0.0000911684627821

-0.11%

+0.40%

-5.82%

-5.82%

myDid (SYL) harga masa nyata ialah $ 0.0001961. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYL didagangkan antara $ 0.000192 rendah dan $ 0.0001964 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYL sepanjang masa ialah $ 0.01341343, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000911684627821.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYL telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, +0.40% dalam 24 jam dan -5.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

myDid (SYL) Maklumat Pasaran

No.2016

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

$ 122.92K
$ 122.92K$ 122.92K

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

7.73B
7.73B 7.73B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,819,130,576
9,819,130,576 9,819,130,576

77.28%

BSC

Had Pasaran semasa myDid ialah $ 1.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 122.92K. Bekalan edaran SYL ialah 7.73B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9819130576. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.96M.

myDid (SYL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk myDid hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000781+0.40%
30 Hari$ -0.0000081-3.97%
60 Hari$ -0.0000446-18.53%
90 Hari$ -0.0000198-9.18%
Perubahan Harga myDid Hari Ini

Hari ini, SYL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000000781 (+0.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HarimyDid

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000081 (-3.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari myDid

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SYL mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000446 (-18.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari myDid

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000198 (-9.18%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga myDid (SYL)?

Semak myDid halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu myDid (SYL)

The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

myDid tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus myDid pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SYL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang myDid di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian myDid anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

myDid Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai myDid (SYL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset myDid (SYL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk myDid.

Semak myDid ramalan harga sekarang!

Tokenomik myDid (SYL)

Memahami tokenomik myDid (SYL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SYL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli myDid (SYL)

Mencari cara membeli myDid? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah myDid di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SYL kepada Mata Wang Tempatan

1 myDid(SYL) ke VND
5.1603715
1 myDid(SYL) ke AUD
A$0.000292189
1 myDid(SYL) ke GBP
0.000143153
1 myDid(SYL) ke EUR
0.000164724
1 myDid(SYL) ke USD
$0.0001961
1 myDid(SYL) ke MYR
RM0.00082362
1 myDid(SYL) ke TRY
0.008093047
1 myDid(SYL) ke JPY
¥0.0286306
1 myDid(SYL) ke ARS
ARS$0.287957162
1 myDid(SYL) ke RUB
0.01631552
1 myDid(SYL) ke INR
0.017235229
1 myDid(SYL) ke IDR
Rp3.214753584
1 myDid(SYL) ke KRW
0.270482691
1 myDid(SYL) ke PHP
0.011136519
1 myDid(SYL) ke EGP
￡E.0.009428488
1 myDid(SYL) ke BRL
R$0.00103933
1 myDid(SYL) ke CAD
C$0.000268657
1 myDid(SYL) ke BDT
0.02388498
1 myDid(SYL) ke NGN
0.2935617
1 myDid(SYL) ke COP
$0.763034905
1 myDid(SYL) ke ZAR
R.0.003396452
1 myDid(SYL) ke UAH
0.008073437
1 myDid(SYL) ke VES
Bs0.031376
1 myDid(SYL) ke CLP
$0.1860989
1 myDid(SYL) ke PKR
Rs0.055661024
1 myDid(SYL) ke KZT
0.106113632
1 myDid(SYL) ke THB
฿0.006212448
1 myDid(SYL) ke TWD
NT$0.005900649
1 myDid(SYL) ke AED
د.إ0.000719687
1 myDid(SYL) ke CHF
Fr0.000152958
1 myDid(SYL) ke HKD
HK$0.001525658
1 myDid(SYL) ke AMD
֏0.07498864
1 myDid(SYL) ke MAD
.د.م0.001759017
1 myDid(SYL) ke MXN
$0.003586669
1 myDid(SYL) ke SAR
ريال0.000735375
1 myDid(SYL) ke PLN
0.000702038
1 myDid(SYL) ke RON
лв0.000839308
1 myDid(SYL) ke SEK
kr0.001808042
1 myDid(SYL) ke BGN
лв0.000323565
1 myDid(SYL) ke HUF
Ft0.064377669
1 myDid(SYL) ke CZK
0.004018089
1 myDid(SYL) ke KWD
د.ك0.0000596144
1 myDid(SYL) ke ILS
0.000653013
1 myDid(SYL) ke AOA
Kz0.179743299
1 myDid(SYL) ke BHD
.د.ب0.0000739297
1 myDid(SYL) ke BMD
$0.0001961
1 myDid(SYL) ke DKK
kr0.001233469
1 myDid(SYL) ke HNL
L0.005129976
1 myDid(SYL) ke MUR
0.008899018
1 myDid(SYL) ke NAD
$0.003406257
1 myDid(SYL) ke NOK
kr0.001913936
1 myDid(SYL) ke NZD
$0.000327487
1 myDid(SYL) ke PAB
B/.0.0001961
1 myDid(SYL) ke PGK
K0.000817737
1 myDid(SYL) ke QAR
ر.ق0.000713804
1 myDid(SYL) ke RSD
дин.0.019360953

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai myDid

Berapakah nilai myDid (SYL) hari ini?
Harga langsung SYL dalam USD ialah 0.0001961 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SYL ke USD?
Harga semasa SYL ke USD ialah $ 0.0001961. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran myDid?
Had pasaran untuk SYL ialah $ 1.52M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SYL?
Bekalan edaran SYL ialah 7.73B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SYL?
SYL mencapai harga ATH sebanyak 0.01341343 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SYL?
SYL melihat harga ATL sebanyak 0.0000911684627821 USD.
Berapakah jumlah dagangan SYL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SYLialah $ 122.92K USD.
Adakah SYL akan naik lebih tinggi tahun ini?
SYL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SYLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:09:27 (UTC+8)

myDid (SYL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

