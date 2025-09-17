Apakah itu Synapse (SYN)

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Tokenomik Synapse (SYN)

Memahami tokenomik Synapse (SYN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SYN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Synapse Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Synapse, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Synapse Berapakah nilai Synapse (SYN) hari ini? Harga langsung SYN dalam USD ialah 0.13507 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SYN ke USD? $ 0.13507 . Lihat Harga semasa SYN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Synapse? Had pasaran untuk SYN ialah $ 24.99M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SYN? Bekalan edaran SYN ialah 185.02M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SYN? SYN mencapai harga ATH sebanyak 5.014042221515074 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SYN? SYN melihat harga ATL sebanyak 0.08414639000492928 USD . Berapakah jumlah dagangan SYN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SYNialah $ 749.69K USD . Adakah SYN akan naik lebih tinggi tahun ini? SYN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SYNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Synapse (SYN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

