$0.13507
Synapse (SYN) Carta Harga Langsung
Synapse (SYN) Maklumat Harga (USD)

$ 0.12449
$ 0.1375
$ 0.12449
$ 0.1375
$ 5.014042221515074
$ 0.08414639000492928
Synapse (SYN) harga masa nyata ialah $ 0.13507. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYN didagangkan antara $ 0.12449 rendah dan $ 0.1375 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYN sepanjang masa ialah $ 5.014042221515074, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.08414639000492928.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYN telah berubah sebanyak +2.73% sejak sejam yang lalu, +2.42% dalam 24 jam dan +10.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Synapse (SYN) Maklumat Pasaran

No.859

$ 24.99M
$ 749.69K
$ 33.77M
185.02M
250,000,000
199,806,050.05898485
Had Pasaran semasa Synapse ialah $ 24.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 749.69K. Bekalan edaran SYN ialah 185.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 199806050.05898485. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.77M.

Synapse (SYN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Synapse hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0031915+2.42%
30 Hari$ -0.00726-5.11%
60 Hari$ -0.00171-1.26%
90 Hari$ +0.01027+8.22%
Perubahan Harga Synapse Hari Ini

Hari ini, SYN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0031915 (+2.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSynapse

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00726 (-5.11%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Synapse

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SYN mengalami perubahan sebanyak $ -0.00171 (-1.26%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Synapse

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01027 (+8.22%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu Synapse (SYN)

Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain

Synapse tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Synapse pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Synapse Ramalan Harga (USD)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Synapse

Berapakah nilai Synapse (SYN) hari ini?
Harga langsung SYN dalam USD ialah 0.13507 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SYN ke USD?
Harga semasa SYN ke USD ialah $ 0.13507. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Synapse?
Had pasaran untuk SYN ialah $ 24.99M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SYN?
Bekalan edaran SYN ialah 185.02M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SYN?
SYN mencapai harga ATH sebanyak 5.014042221515074 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SYN?
SYN melihat harga ATL sebanyak 0.08414639000492928 USD.
Berapakah jumlah dagangan SYN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SYNialah $ 749.69K USD.
Adakah SYN akan naik lebih tinggi tahun ini?
SYN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SYNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Synapse (SYN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

