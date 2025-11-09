Syndicate Harga Hari Ini

Harga langsung Syndicate (SYND) hari ini ialah $ 0.2216, dengan 33.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SYND kepada USD penukaran adalah $ 0.2216 setiap SYND.

Syndicate kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SYND. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SYND didagangkan antara $ 0.1642 (rendah) dan $ 0.2389 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SYND dipindahkan -5.18% dalam sejam terakhir dan +35.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 78.48K.

Syndicate (SYND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 78.48K$ 78.48K $ 78.48K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 221.60M$ 221.60M $ 221.60M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

