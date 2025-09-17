Apakah itu Synternet (SYNT)

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Synternet tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Synternet pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak SYNT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Synternet di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Synternet anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Synternet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Synternet (SYNT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Synternet (SYNT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Synternet.

Semak Synternet ramalan harga sekarang!

Tokenomik Synternet (SYNT)

Memahami tokenomik Synternet (SYNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SYNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Synternet (SYNT)

Mencari cara membeli Synternet? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Synternet di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

SYNT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Synternet Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Synternet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Synternet Berapakah nilai Synternet (SYNT) hari ini? Harga langsung SYNT dalam USD ialah 0.01283 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SYNT ke USD? $ 0.01283 . Lihat Harga semasa SYNT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Synternet? Had pasaran untuk SYNT ialah $ 8.41M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SYNT? Bekalan edaran SYNT ialah 655.42M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SYNT? SYNT mencapai harga ATH sebanyak 0.10174815259842351 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SYNT? SYNT melihat harga ATL sebanyak 0.009238729911768159 USD . Berapakah jumlah dagangan SYNT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SYNTialah $ 71.88K USD . Adakah SYNT akan naik lebih tinggi tahun ini? SYNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SYNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Synternet (SYNT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan