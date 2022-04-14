Tokenomik Synternet (SYNT)

Tokenomik Synternet (SYNT)

Lihat cerapan utama tentang Synternet (SYNT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Synternet (SYNT) Maklumat

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Laman Web Rasmi:
https://www.synternet.com/
Kertas putih:
https://docs.synternet.com/docs
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31

Synternet (SYNT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Synternet (SYNT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M
Jumlah Bekalan:
$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B
Bekalan Edaran:
$ 655.42M
$ 655.42M$ 655.42M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 30.48M
$ 30.48M$ 30.48M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.11456
$ 0.11456$ 0.11456
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.009238729911768159
$ 0.009238729911768159$ 0.009238729911768159
Harga Semasa:
$ 0.01219
$ 0.01219$ 0.01219

Tokenomik Synternet (SYNT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Synternet (SYNT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SYNT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SYNT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SYNT, terokai SYNT harga langsung token!

Cara Membeli SYNT

Berminat untuk menambah Synternet (SYNT) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli SYNT, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Synternet (SYNT) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga SYNT membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

SYNT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SYNT? Halaman ramalan harga SYNT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.