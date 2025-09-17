Lagi Mengenai SYRUP

Maple FinanceHargae(SYRUP)

1 SYRUP ke USD Harga Langsung:

$0.43561
-0.55%1D
USD
Maple Finance (SYRUP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:30:58 (UTC+8)

Maple Finance (SYRUP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.42405
24J Rendah
$ 0.44143
24J Tinggi

$ 0.42405
$ 0.44143
$ 0.657413334753943
$ 0.08489010973895052
+0.16%

-0.54%

-5.26%

-5.26%

Maple Finance (SYRUP) harga masa nyata ialah $ 0.43568. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYRUP didagangkan antara $ 0.42405 rendah dan $ 0.44143 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYRUP sepanjang masa ialah $ 0.657413334753943, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.08489010973895052.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYRUP telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan -5.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Maple Finance (SYRUP) Maklumat Pasaran

No.117

$ 520.55M
$ 258.01K
$ 522.94M
1.19B
--
1,200,275,708.54902
0.01%

ETH

Had Pasaran semasa Maple Finance ialah $ 520.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 258.01K. Bekalan edaran SYRUP ialah 1.19B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1200275708.54902. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 522.94M.

Maple Finance (SYRUP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Maple Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0024091-0.54%
30 Hari$ -0.00641-1.45%
60 Hari$ +0.02227+5.38%
90 Hari$ -0.06388-12.79%
Perubahan Harga Maple Finance Hari Ini

Hari ini, SYRUP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0024091 (-0.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMaple Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00641 (-1.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Maple Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, SYRUP mengalami perubahan sebanyak $ +0.02227 (+5.38%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Maple Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.06388 (-12.79%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Maple Finance (SYRUP)?

Semak Maple Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Maple Finance (SYRUP)

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

Maple Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Maple Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak SYRUP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Maple Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Maple Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Maple Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Maple Finance (SYRUP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Maple Finance (SYRUP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Maple Finance.

Semak Maple Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Maple Finance (SYRUP)

Memahami tokenomik Maple Finance (SYRUP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SYRUP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Maple Finance (SYRUP)

Mencari cara membeli Maple Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Maple Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Maple Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Maple Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Maple Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Maple Finance

Berapakah nilai Maple Finance (SYRUP) hari ini?
Harga langsung SYRUP dalam USD ialah 0.43568 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SYRUP ke USD?
Harga semasa SYRUP ke USD ialah $ 0.43568. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Maple Finance?
Had pasaran untuk SYRUP ialah $ 520.55M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SYRUP?
Bekalan edaran SYRUP ialah 1.19B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SYRUP?
SYRUP mencapai harga ATH sebanyak 0.657413334753943 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SYRUP?
SYRUP melihat harga ATL sebanyak 0.08489010973895052 USD.
Berapakah jumlah dagangan SYRUP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SYRUPialah $ 258.01K USD.
Adakah SYRUP akan naik lebih tinggi tahun ini?
SYRUP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SYRUPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
