BNB SZN Harga Hari Ini

Harga langsung BNB SZN (SZN) hari ini ialah $ 0.0004347, dengan 43.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SZN kepada USD penukaran adalah $ 0.0004347 setiap SZN.

BNB SZN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- SZN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SZN didagangkan antara $ 0.0002911 (rendah) dan $ 0.0005952 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, SZN dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan -36.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 199.54K.

BNB SZN (SZN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 199.54K$ 199.54K $ 199.54K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa BNB SZN ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 199.54K. Bekalan edaran SZN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.