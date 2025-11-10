Trusta.AI Harga Hari Ini

Harga langsung Trusta.AI (TA) hari ini ialah $ 0.0427, dengan 0.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TA kepada USD penukaran adalah $ 0.0427 setiap TA.

Trusta.AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TA didagangkan antara $ 0.03981 (rendah) dan $ 0.04338 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TA dipindahkan +0.25% dalam sejam terakhir dan -2.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 82.03K.

Trusta.AI (TA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 82.03K$ 82.03K $ 82.03K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.70M$ 42.70M $ 42.70M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam LINEA

Had Pasaran semasa Trusta.AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 82.03K. Bekalan edaran TA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.70M.