TAC Harga Hari Ini

Harga langsung TAC (TAC) hari ini ialah $ 0.005108, dengan 1.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TAC kepada USD penukaran adalah $ 0.005108 setiap TAC.

TAC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TAC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TAC didagangkan antara $ 0.004829 (rendah) dan $ 0.005199 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TAC dipindahkan +0.61% dalam sejam terakhir dan +0.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 74.50K.

TAC (TAC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 74.50K$ 74.50K $ 74.50K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 51.08M$ 51.08M $ 51.08M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam TONCOIN

Had Pasaran semasa TAC ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 74.50K. Bekalan edaran TAC ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.08M.