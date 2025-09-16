Lagi Mengenai TAG

Tagger Logo

TaggerHargae(TAG)

1 TAG ke USD Harga Langsung:

$0.0006066
$0.0006066$0.0006066
+0.36%1D
USD
Tagger (TAG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:59:39 (UTC+8)

Tagger (TAG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0005849
$ 0.0005849$ 0.0005849
24J Rendah
$ 0.0006817
$ 0.0006817$ 0.0006817
24J Tinggi

$ 0.0005849
$ 0.0005849$ 0.0005849

$ 0.0006817
$ 0.0006817$ 0.0006817

$ 0.001269324579123412
$ 0.001269324579123412$ 0.001269324579123412

$ 0.000003724338181667
$ 0.000003724338181667$ 0.000003724338181667

+0.09%

+0.36%

-2.60%

-2.60%

Tagger (TAG) harga masa nyata ialah $ 0.0006071. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAG didagangkan antara $ 0.0005849 rendah dan $ 0.0006817 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAG sepanjang masa ialah $ 0.001269324579123412, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000003724338181667.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAG telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.36% dalam 24 jam dan -2.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tagger (TAG) Maklumat Pasaran

No.483

$ 65.81M
$ 65.81M$ 65.81M

$ 59.84K
$ 59.84K$ 59.84K

$ 246.11M
$ 246.11M$ 246.11M

108.40B
108.40B 108.40B

405,380,800,000
405,380,800,000 405,380,800,000

BSC

Had Pasaran semasa Tagger ialah $ 65.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.84K. Bekalan edaran TAG ialah 108.40B, dengan jumlah bekalan sebanyak 405380800000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 246.11M.

Tagger (TAG) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Tagger hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000002176+0.36%
30 Hari$ -0.0005661-48.26%
60 Hari$ +0.0001029+20.40%
90 Hari$ +0.0003734+159.77%
Perubahan Harga Tagger Hari Ini

Hari ini, TAG mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000002176 (+0.36%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTagger

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0005661 (-48.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Tagger

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TAG mengalami perubahan sebanyak $ +0.0001029 (+20.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Tagger

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0003734 (+159.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu Tagger (TAG)

A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading.

Tagger tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Tagger pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TAG ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Tagger di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Tagger anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Tagger Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tagger (TAG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tagger (TAG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tagger.

Semak Tagger ramalan harga sekarang!

Tokenomik Tagger (TAG)

Memahami tokenomik Tagger (TAG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TAG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Tagger (TAG)

Mencari cara membeli Tagger? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Tagger di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TAG kepada Mata Wang Tempatan

1 Tagger(TAG) ke VND
15.9758365
1 Tagger(TAG) ke AUD
A$0.000904579
1 Tagger(TAG) ke GBP
0.000443183
1 Tagger(TAG) ke EUR
0.000509964
1 Tagger(TAG) ke USD
$0.0006071
1 Tagger(TAG) ke MYR
RM0.00254982
1 Tagger(TAG) ke TRY
0.025061088
1 Tagger(TAG) ke JPY
¥0.0886366
1 Tagger(TAG) ke ARS
ARS$0.887568058
1 Tagger(TAG) ke RUB
0.050298235
1 Tagger(TAG) ke INR
0.053455155
1 Tagger(TAG) ke IDR
Rp9.952457424
1 Tagger(TAG) ke KRW
0.838532591
1 Tagger(TAG) ke PHP
0.034586487
1 Tagger(TAG) ke EGP
￡E.0.029213652
1 Tagger(TAG) ke BRL
R$0.003223701
1 Tagger(TAG) ke CAD
C$0.000831727
1 Tagger(TAG) ke BDT
0.07394478
1 Tagger(TAG) ke NGN
0.907468796
1 Tagger(TAG) ke COP
$2.371484375
1 Tagger(TAG) ke ZAR
R.0.010545327
1 Tagger(TAG) ke UAH
0.024994307
1 Tagger(TAG) ke VES
Bs0.097136
1 Tagger(TAG) ke CLP
$0.5761379
1 Tagger(TAG) ke PKR
Rs0.172319264
1 Tagger(TAG) ke KZT
0.328513952
1 Tagger(TAG) ke THB
฿0.019238999
1 Tagger(TAG) ke TWD
NT$0.018279781
1 Tagger(TAG) ke AED
د.إ0.002228057
1 Tagger(TAG) ke CHF
Fr0.000473538
1 Tagger(TAG) ke HKD
HK$0.004723238
1 Tagger(TAG) ke AMD
֏0.23215504
1 Tagger(TAG) ke MAD
.د.م0.005445687
1 Tagger(TAG) ke MXN
$0.011134214
1 Tagger(TAG) ke SAR
ريال0.002276625
1 Tagger(TAG) ke PLN
0.002179489
1 Tagger(TAG) ke RON
лв0.002598388
1 Tagger(TAG) ke SEK
kr0.005615675
1 Tagger(TAG) ke BGN
лв0.001001715
1 Tagger(TAG) ke HUF
Ft0.200094089
1 Tagger(TAG) ke CZK
0.012488047
1 Tagger(TAG) ke KWD
د.ك0.0001851655
1 Tagger(TAG) ke ILS
0.002021643
1 Tagger(TAG) ke AOA
Kz0.553414147
1 Tagger(TAG) ke BHD
.د.ب0.0002288767
1 Tagger(TAG) ke BMD
$0.0006071
1 Tagger(TAG) ke DKK
kr0.003830801
1 Tagger(TAG) ke HNL
L0.015924233
1 Tagger(TAG) ke MUR
0.027471275
1 Tagger(TAG) ke NAD
$0.010545327
1 Tagger(TAG) ke NOK
kr0.00594958
1 Tagger(TAG) ke NZD
$0.001013857
1 Tagger(TAG) ke PAB
B/.0.0006071
1 Tagger(TAG) ke PGK
K0.002537678
1 Tagger(TAG) ke QAR
ر.ق0.002209844
1 Tagger(TAG) ke RSD
дин.0.06016361

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tagger

Berapakah nilai Tagger (TAG) hari ini?
Harga langsung TAG dalam USD ialah 0.0006071 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TAG ke USD?
Harga semasa TAG ke USD ialah $ 0.0006071. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Tagger?
Had pasaran untuk TAG ialah $ 65.81M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TAG?
Bekalan edaran TAG ialah 108.40B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TAG?
TAG mencapai harga ATH sebanyak 0.001269324579123412 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TAG?
TAG melihat harga ATL sebanyak 0.000003724338181667 USD.
Berapakah jumlah dagangan TAG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TAGialah $ 59.84K USD.
Adakah TAG akan naik lebih tinggi tahun ini?
TAG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TAGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:59:39 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

