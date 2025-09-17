Lagi Mengenai TAI

TARS ProtocolHargae(TAI)

1 TAI ke USD Harga Langsung:

$0.06674
$0.06674$0.06674
+0.77%1D
TARS Protocol (TAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:10:00 (UTC+8)

TARS Protocol (TAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0645
$ 0.0645$ 0.0645
24J Rendah
$ 0.06804
$ 0.06804$ 0.06804
24J Tinggi

$ 0.0645
$ 0.0645$ 0.0645

$ 0.06804
$ 0.06804$ 0.06804

$ 0.49410794501545524
$ 0.49410794501545524$ 0.49410794501545524

$ 0.02315821757289225
$ 0.02315821757289225$ 0.02315821757289225

-0.35%

+0.77%

+11.47%

+11.47%

TARS Protocol (TAI) harga masa nyata ialah $ 0.06674. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAI didagangkan antara $ 0.0645 rendah dan $ 0.06804 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAI sepanjang masa ialah $ 0.49410794501545524, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02315821757289225.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAI telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +0.77% dalam 24 jam dan +11.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

TARS Protocol (TAI) Maklumat Pasaran

No.525

$ 59.54M
$ 59.54M$ 59.54M

$ 75.23K
$ 75.23K$ 75.23K

$ 66.74M
$ 66.74M$ 66.74M

892.19M
892.19M 892.19M

999,999,988
999,999,988 999,999,988

892,189,753.9
892,189,753.9 892,189,753.9

89.21%

SOL

Had Pasaran semasa TARS Protocol ialah $ 59.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 75.23K. Bekalan edaran TAI ialah 892.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 892189753.9. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.74M.

TARS Protocol (TAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TARS Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00051+0.77%
30 Hari$ +0.00444+7.12%
60 Hari$ -0.01465-18.00%
90 Hari$ -0.01614-19.48%
Perubahan Harga TARS Protocol Hari Ini

Hari ini, TAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00051 (+0.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTARS Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00444 (+7.12%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TARS Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.01465 (-18.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TARS Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01614 (-19.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TARS Protocol (TAI)?

Semak TARS Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu TARS Protocol (TAI)

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

TARS Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus TARS Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang TARS Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian TARS Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

TARS Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai TARS Protocol (TAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset TARS Protocol (TAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk TARS Protocol.

Semak TARS Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik TARS Protocol (TAI)

Memahami tokenomik TARS Protocol (TAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli TARS Protocol (TAI)

Mencari cara membeli TARS Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah TARS Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TAI kepada Mata Wang Tempatan

1 TARS Protocol(TAI) ke VND
1,756.2631
1 TARS Protocol(TAI) ke AUD
A$0.0994426
1 TARS Protocol(TAI) ke GBP
0.0487202
1 TARS Protocol(TAI) ke EUR
0.0560616
1 TARS Protocol(TAI) ke USD
$0.06674
1 TARS Protocol(TAI) ke MYR
RM0.280308
1 TARS Protocol(TAI) ke TRY
2.7543598
1 TARS Protocol(TAI) ke JPY
¥9.74404
1 TARS Protocol(TAI) ke ARS
ARS$98.0023508
1 TARS Protocol(TAI) ke RUB
5.552768
1 TARS Protocol(TAI) ke INR
5.8657786
1 TARS Protocol(TAI) ke IDR
Rp1,094.0981856
1 TARS Protocol(TAI) ke KRW
92.0551494
1 TARS Protocol(TAI) ke PHP
3.7901646
1 TARS Protocol(TAI) ke EGP
￡E.3.2088592
1 TARS Protocol(TAI) ke BRL
R$0.353722
1 TARS Protocol(TAI) ke CAD
C$0.0914338
1 TARS Protocol(TAI) ke BDT
8.128932
1 TARS Protocol(TAI) ke NGN
99.90978
1 TARS Protocol(TAI) ke COP
$259.688677
1 TARS Protocol(TAI) ke ZAR
R.1.1559368
1 TARS Protocol(TAI) ke UAH
2.7476858
1 TARS Protocol(TAI) ke VES
Bs10.6784
1 TARS Protocol(TAI) ke CLP
$63.33626
1 TARS Protocol(TAI) ke PKR
Rs18.9434816
1 TARS Protocol(TAI) ke KZT
36.1143488
1 TARS Protocol(TAI) ke THB
฿2.1143232
1 TARS Protocol(TAI) ke TWD
NT$2.0082066
1 TARS Protocol(TAI) ke AED
د.إ0.2449358
1 TARS Protocol(TAI) ke CHF
Fr0.0520572
1 TARS Protocol(TAI) ke HKD
HK$0.5192372
1 TARS Protocol(TAI) ke AMD
֏25.521376
1 TARS Protocol(TAI) ke MAD
.د.م0.5986578
1 TARS Protocol(TAI) ke MXN
$1.2206746
1 TARS Protocol(TAI) ke SAR
ريال0.250275
1 TARS Protocol(TAI) ke PLN
0.2389292
1 TARS Protocol(TAI) ke RON
лв0.2856472
1 TARS Protocol(TAI) ke SEK
kr0.6153428
1 TARS Protocol(TAI) ke BGN
лв0.110121
1 TARS Protocol(TAI) ke HUF
Ft21.9100746
1 TARS Protocol(TAI) ke CZK
1.3675026
1 TARS Protocol(TAI) ke KWD
د.ك0.02028896
1 TARS Protocol(TAI) ke ILS
0.2222442
1 TARS Protocol(TAI) ke AOA
Kz61.1732166
1 TARS Protocol(TAI) ke BHD
.د.ب0.02516098
1 TARS Protocol(TAI) ke BMD
$0.06674
1 TARS Protocol(TAI) ke DKK
kr0.4197946
1 TARS Protocol(TAI) ke HNL
L1.7459184
1 TARS Protocol(TAI) ke MUR
3.0286612
1 TARS Protocol(TAI) ke NAD
$1.1592738
1 TARS Protocol(TAI) ke NOK
kr0.6513824
1 TARS Protocol(TAI) ke NZD
$0.1114558
1 TARS Protocol(TAI) ke PAB
B/.0.06674
1 TARS Protocol(TAI) ke PGK
K0.2783058
1 TARS Protocol(TAI) ke QAR
ر.ق0.2429336
1 TARS Protocol(TAI) ke RSD
дин.6.5892402

TARS Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TARS Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web TARS Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TARS Protocol

Berapakah nilai TARS Protocol (TAI) hari ini?
Harga langsung TAI dalam USD ialah 0.06674 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TAI ke USD?
Harga semasa TAI ke USD ialah $ 0.06674. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran TARS Protocol?
Had pasaran untuk TAI ialah $ 59.54M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TAI?
Bekalan edaran TAI ialah 892.19M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TAI?
TAI mencapai harga ATH sebanyak 0.49410794501545524 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TAI?
TAI melihat harga ATL sebanyak 0.02315821757289225 USD.
Berapakah jumlah dagangan TAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TAIialah $ 75.23K USD.
Adakah TAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
TAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:10:00 (UTC+8)

TARS Protocol (TAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

