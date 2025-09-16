Lagi Mengenai TAIKO

TaikoHargae(TAIKO)

1 TAIKO ke USD Harga Langsung:

$0.4045
$0.4045$0.4045
-0.02%1D
USD
Taiko (TAIKO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:14:41 (UTC+8)

Taiko (TAIKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3998
$ 0.3998$ 0.3998
24J Rendah
$ 0.4088
$ 0.4088$ 0.4088
24J Tinggi

$ 0.3998
$ 0.3998$ 0.3998

$ 0.4088
$ 0.4088$ 0.4088

$ 3.272762030531162
$ 3.272762030531162$ 3.272762030531162

$ 0.3438804476028733
$ 0.3438804476028733$ 0.3438804476028733

+0.44%

-0.02%

-2.84%

-2.84%

Taiko (TAIKO) harga masa nyata ialah $ 0.4045. Sepanjang 24 jam yang lalu, TAIKO didagangkan antara $ 0.3998 rendah dan $ 0.4088 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TAIKO sepanjang masa ialah $ 3.272762030531162, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.3438804476028733.

Dari segi prestasi jangka pendek, TAIKO telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan -2.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Taiko (TAIKO) Maklumat Pasaran

No.461

$ 74.25M
$ 74.25M$ 74.25M

$ 103.37K
$ 103.37K$ 103.37K

$ 404.50M
$ 404.50M$ 404.50M

183.56M
183.56M 183.56M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.35%

ETH

Had Pasaran semasa Taiko ialah $ 74.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 103.37K. Bekalan edaran TAIKO ialah 183.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 404.50M.

Taiko (TAIKO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Taiko hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000081-0.02%
30 Hari$ -0.0626-13.41%
60 Hari$ -0.1013-20.03%
90 Hari$ -0.0201-4.74%
Perubahan Harga Taiko Hari Ini

Hari ini, TAIKO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000081 (-0.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTaiko

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0626 (-13.41%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Taiko

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TAIKO mengalami perubahan sebanyak $ -0.1013 (-20.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Taiko

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0201 (-4.74%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Taiko (TAIKO)?

Semak Taikohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Taiko (TAIKO)

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Taiko tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Taiko pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TAIKO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Taiko di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Taiko anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Taiko Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Taiko (TAIKO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Taiko (TAIKO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Taiko.

Semak Taiko ramalan harga sekarang!

Tokenomik Taiko (TAIKO)

Memahami tokenomik Taiko (TAIKO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TAIKO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Taiko (TAIKO)

Mencari cara membeli Taiko? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Taiko di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TAIKO kepada Mata Wang Tempatan

Taiko Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Taiko, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Taiko Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Taiko

Berapakah nilai Taiko (TAIKO) hari ini?
Harga langsung TAIKO dalam USD ialah 0.4045 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TAIKO ke USD?
Harga semasa TAIKO ke USD ialah $ 0.4045. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Taiko?
Had pasaran untuk TAIKO ialah $ 74.25M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TAIKO?
Bekalan edaran TAIKO ialah 183.56M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TAIKO?
TAIKO mencapai harga ATH sebanyak 3.272762030531162 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TAIKO?
TAIKO melihat harga ATL sebanyak 0.3438804476028733 USD.
Berapakah jumlah dagangan TAIKO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TAIKOialah $ 103.37K USD.
Adakah TAIKO akan naik lebih tinggi tahun ini?
TAIKO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TAIKOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:14:41 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

