Harga TAIX langsung hari ini ialah 0.0001077 USD.TAIX modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata TAIX kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

1 TAIX ke USD Harga Langsung:

$0.0001076
-0.09%1D
USD
TAIX (TAIX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:04:19 (UTC+8)

TAIX Harga Hari Ini

Harga langsung TAIX (TAIX) hari ini ialah $ 0.0001077, dengan 0.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TAIX kepada USD penukaran adalah $ 0.0001077 setiap TAIX.

TAIX kini berada pada kedudukan #4376 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 TAIX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TAIX didagangkan antara $ 0.0000983 (rendah) dan $ 0.000108 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000671960920599046, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000092353350247618.

Dalam prestasi jangka pendek, TAIX dipindahkan +1.12% dalam sejam terakhir dan -17.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.84K.

TAIX (TAIX) Maklumat Pasaran

No.4376

$ 0.00
$ 53.84K
$ 1.08M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

BASE

Had Pasaran semasa TAIX ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.84K. Bekalan edaran TAIX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.08M.

TAIX Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000983
24J Rendah
$ 0.000108
24J Tinggi

$ 0.0000983
$ 0.000108
$ 0.000671960920599046
$ 0.000092353350247618
+1.12%

-0.09%

-17.16%

-17.16%

TAIX (TAIX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk TAIX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000097-0.09%
30 Hari$ -0.0002891-72.86%
60 Hari$ -0.0000923-46.15%
90 Hari$ -0.0000923-46.15%
Perubahan Harga TAIX Hari Ini

Hari ini, TAIX mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000000097 (-0.09%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTAIX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0002891 (-72.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari TAIX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TAIX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000923 (-46.15%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari TAIX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000923 (-46.15%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga TAIX (TAIX)?

Semak TAIXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk TAIX

Cerapan dipacu AI yang menganalisis TAIX pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga TAIX?

TAIX price is influenced by several key factors:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development progress and partnerships
5. Regulatory news affecting crypto markets
6. Supply and demand dynamics
7. Social media buzz and community engagement

Mengapa orang ingin tahu harga TAIX hari ini?

People want to know TAIX price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying/selling, tracking investment performance, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps assess profitability and risk.

Ramalan Harga untuk TAIX

TAIX (TAIX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TAIX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
TAIX (TAIX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga TAIX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga TAIX yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TAIX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik TAIX Ramalan Harga.

Perihal TAIX

TAIX is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate transactions and store value in a decentralized manner, similar to other cryptocurrencies. The TAIX network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is based on block rewards, with a predetermined number of TAIX tokens released with each new block. The TAIX ecosystem is primarily used for peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. Its design aims to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, offering users control over their own assets without the need for intermediaries.

Bagaimana untuk membeli & Melabur TAIX dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan TAIX? Membeli TAIX adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli TAIX. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan TAIX (TAIX) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 0.00 token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan TAIX akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli TAIX (TAIX)

Apa yang boleh anda lakukan dengan TAIX

Memiliki TAIX membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli TAIX (TAIX) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu TAIX (TAIX)

TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally — without needing to know a single new language.

TAIX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang TAIX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web TAIX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TAIX

Berapakah nilai 1 TAIX pada tahun 2030?
Jika TAIX berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga TAIX berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:04:19 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

