Harga langsung TAIX (TAIX) hari ini ialah $ 0.0001077, dengan 0.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TAIX kepada USD penukaran adalah $ 0.0001077 setiap TAIX.

TAIX kini berada pada kedudukan #4376 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 TAIX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TAIX didagangkan antara $ 0.0000983 (rendah) dan $ 0.000108 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000671960920599046, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000092353350247618.

Dalam prestasi jangka pendek, TAIX dipindahkan +1.12% dalam sejam terakhir dan -17.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.84K.

TAIX (TAIX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4376 Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 53.84K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.08M Bekalan Peredaran 0.00 Bekalan Maks 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BASE

