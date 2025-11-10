Overtake Harga Hari Ini

Harga langsung Overtake (TAKE) hari ini ialah $ 0.25653, dengan 0.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TAKE kepada USD penukaran adalah $ 0.25653 setiap TAKE.

Overtake kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TAKE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TAKE didagangkan antara $ 0.2498 (rendah) dan $ 0.26479 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TAKE dipindahkan -0.29% dalam sejam terakhir dan -4.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 89.19K.

Overtake (TAKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 89.19K$ 89.19K $ 89.19K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 256.53M$ 256.53M $ 256.53M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam SUI

Had Pasaran semasa Overtake ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 89.19K. Bekalan edaran TAKE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 256.53M.