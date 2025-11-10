BursaDEX+
Harga Overtake langsung hari ini ialah 0.25653 USD.TAKE modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata TAKE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Overtake langsung hari ini ialah 0.25653 USD.TAKE modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata TAKE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

OvertakeHargae(TAKE)

1 TAKE ke USD Harga Langsung:

$0.25653
+0.12%1D
USD
Overtake (TAKE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:04:26 (UTC+8)

Overtake Harga Hari Ini

Harga langsung Overtake (TAKE) hari ini ialah $ 0.25653, dengan 0.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TAKE kepada USD penukaran adalah $ 0.25653 setiap TAKE.

Overtake kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TAKE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TAKE didagangkan antara $ 0.2498 (rendah) dan $ 0.26479 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TAKE dipindahkan -0.29% dalam sejam terakhir dan -4.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 89.19K.

Overtake (TAKE) Maklumat Pasaran

$ 89.19K
$ 256.53M
--
1,000,000,000
SUI

Had Pasaran semasa Overtake ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 89.19K. Bekalan edaran TAKE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 256.53M.

Overtake Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2498
24J Rendah
$ 0.26479
24J Tinggi

$ 0.2498
$ 0.26479
--
--
-0.29%

+0.12%

-4.11%

-4.11%

Overtake (TAKE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Overtake hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003075+0.12%
30 Hari$ +0.01653+6.88%
60 Hari$ +0.03276+14.64%
90 Hari$ +0.23353+1,015.34%
Perubahan Harga Overtake Hari Ini

Hari ini, TAKE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0003075 (+0.12%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariOvertake

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.01653 (+6.88%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Overtake

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TAKE mengalami perubahan sebanyak $ +0.03276 (+14.64%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Overtake

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.23353 (+1,015.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Overtake (TAKE)?

Semak Overtakehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Overtake

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Overtake pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Overtake?

Several key factors influence Overtake (TAKE) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and roadmap milestones
4. Community adoption and user base growth
5. Partnership announcements and collaborations
6. Token utility and use cases within the ecosystem
7. Supply and demand dynamics, including token burns or releases
8. Regulatory news affecting the crypto space
9. Technical analysis and trading patterns
10. Competition from similar projects in the same sector

Mengapa orang ingin tahu harga Overtake hari ini?

People want to know Overtake (TAKE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Active traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors track daily prices to monitor their holdings' performance and calculate gains/losses. Price movements help identify trends and potential entry/exit points.

Ramalan Harga untuk Overtake

Overtake (TAKE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TAKE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Overtake (TAKE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Overtake berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Overtake yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TAKE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Overtake Ramalan Harga.

Perihal Overtake

TAKE (Take Profit) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate automated trading and profit-taking in the digital asset market. TAKE allows users to set specific price targets at which they wish to sell their assets, thereby automating the profit-taking process. This functionality is intended to help traders manage their risk and secure profits in a highly volatile market. The token follows the ERC-20 standard, which is a common list of rules for Ethereum tokens to follow within the larger Ethereum ecosystem. TAKE's supply and issuance model is not broadly known.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Overtake dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Overtake? Membeli TAKE adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Overtake. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Overtake (TAKE) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Overtake akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Overtake (TAKE)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Overtake

Memiliki Overtake membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Overtake (TAKE) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Overtake (TAKE)

OVERTAKE is a peer-to-peer marketplace on Sui that lets players trade game items, accounts, and currencies with ease. Designed for the multi-billion dollar Web2 game asset market, it uses a multi-signature smart contract escrow to ensure secure, low-fee transactions with instant settlement.

Overtake Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Overtake, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Overtake Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Overtake

Berapakah nilai 1 Overtake pada tahun 2030?
Jika Overtake berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Overtake berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:04:26 (UTC+8)

Overtake (TAKE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

