Blue Chip Blitz
Harga Taker Protocol langsung hari ini ialah 0.005337 USD.TAKER modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata TAKER kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai TAKER

Maklumat Harga TAKER

Apakah TAKER

Kertas putih TAKER

Laman Web Rasmi TAKER

Tokenomik TAKER

Ramalan Harga TAKER

Sejarah TAKER

TAKER Panduan Membeli

Penukar Mata Wang TAKER-ke-Fiat

Taker Protocol Logo

Taker ProtocolHargae(TAKER)

1 TAKER ke USD Harga Langsung:

$0.005337
$0.005337
0.00%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:18:12 (UTC+8)

Taker Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Taker Protocol (TAKER) hari ini ialah $ 0.005337, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TAKER kepada USD penukaran adalah $ 0.005337 setiap TAKER.

Taker Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TAKER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TAKER didagangkan antara $ 0.005192 (rendah) dan $ 0.006264 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TAKER dipindahkan -0.02% dalam sejam terakhir dan +0.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 341.55K.

Taker Protocol (TAKER) Maklumat Pasaran

--
--

$ 341.55K
$ 341.55K

$ 5.34M
$ 5.34M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa Taker Protocol ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 341.55K. Bekalan edaran TAKER ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.34M.

Taker Protocol Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.005192
$ 0.005192
24J Rendah
$ 0.006264
$ 0.006264
24J Tinggi

$ 0.005192
$ 0.005192

$ 0.006264
$ 0.006264

--
--

--
--

-0.02%

0.00%

+0.24%

+0.24%

Taker Protocol (TAKER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Taker Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.003528-39.80%
60 Hari$ -0.007953-59.85%
90 Hari$ -0.013643-71.89%
Perubahan Harga Taker Protocol Hari Ini

Hari ini, TAKER mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTaker Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.003528 (-39.80%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Taker Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TAKER mengalami perubahan sebanyak $ -0.007953 (-59.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Taker Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.013643 (-71.89%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Taker Protocol (TAKER)?

Semak Taker Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Taker Protocol

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Taker Protocol pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Taker Protocol?

Several key factors influence TAKER Protocol prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Protocol adoption and user growth
4. Token utility and staking rewards
5. Partnership announcements and integrations
6. Regulatory news affecting DeFi protocols
7. Competition from similar trading protocols
8. Technical developments and platform updates
9. Whale movements and large transactions
10. General economic conditions and risk appetite

Mengapa orang ingin tahu harga Taker Protocol hari ini?

People want to know TAKER price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry/exit points, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Ramalan Harga untuk Taker Protocol

Taker Protocol (TAKER) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran TAKER pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Taker Protocol (TAKER) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Taker Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Taker Protocol yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk TAKER ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Taker Protocol Ramalan Harga.

Perihal Taker Protocol

TAKER (TAKER) is a digital asset that operates on a decentralized platform, designed to facilitate peer-to-peer transactions. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to participate in the network's governance and earn rewards. TAKER's primary role is to enable seamless transactions, with a focus on speed and security, making it a suitable choice for various applications including payments, remittances, and digital asset management. Its issuance model is capped, meaning there is a finite supply of TAKER tokens, which are gradually released into the ecosystem. TAKER's design and functionality position it as a versatile crypto asset within the broader digital currency landscape.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Taker Protocol dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Taker Protocol? Membeli TAKER adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Taker Protocol. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Taker Protocol (TAKER) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Taker Protocol akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Taker Protocol (TAKER)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Taker Protocol

Memiliki Taker Protocol membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Taker Protocol (TAKER) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu Taker Protocol (TAKER)

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Taker Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Taker Protocol Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Taker Protocol

Berapakah nilai 1 Taker Protocol pada tahun 2030?
Jika Taker Protocol berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Taker Protocol berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:18:12 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Taker Protocol

TAKER USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek TAKER dengan leveraj. Terokai TAKER dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Taker Protocol (TAKER) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Taker Protocol langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
TAKER/USDT
$0.005337
$0.005337
-0.11%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator TAKER-ke-USD

Jumlah

TAKER
TAKER
USD
USD

1 TAKER = 0.005337 USD