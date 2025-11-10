Taker Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Taker Protocol (TAKER) hari ini ialah $ 0.005337, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TAKER kepada USD penukaran adalah $ 0.005337 setiap TAKER.

Taker Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- TAKER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TAKER didagangkan antara $ 0.005192 (rendah) dan $ 0.006264 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, TAKER dipindahkan -0.02% dalam sejam terakhir dan +0.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 341.55K.

Taker Protocol (TAKER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 341.55K$ 341.55K $ 341.55K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Taker Protocol ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 341.55K. Bekalan edaran TAKER ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.34M.