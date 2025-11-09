PrompTale AI Harga Hari Ini

Harga langsung PrompTale AI (TALE) hari ini ialah $ 0.002637, dengan 14.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TALE kepada USD penukaran adalah $ 0.002637 setiap TALE.

PrompTale AI kini berada pada kedudukan #2730 mengikut permodalan pasaran pada $ 267.37K, dengan bekalan edaran sebanyak 101.39M TALE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TALE didagangkan antara $ 0.002254 (rendah) dan $ 0.0036 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.3090272322133998, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.001945925778625755.

Dalam prestasi jangka pendek, TALE dipindahkan -4.77% dalam sejam terakhir dan -11.84% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 27.06K.

PrompTale AI (TALE) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2730 Modal Pasaran $ 267.37K$ 267.37K $ 267.37K Kelantangan (24J) $ 27.06K$ 27.06K $ 27.06K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Bekalan Peredaran 101.39M 101.39M 101.39M Bekalan Maks 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Jumlah Bekalan 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Kadar Peredaran 20.27% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa PrompTale AI ialah $ 267.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 27.06K. Bekalan edaran TALE ialah 101.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.