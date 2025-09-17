Lagi Mengenai TALENT

Talent Protocol Logo

Talent ProtocolHargae(TALENT)

1 TALENT ke USD Harga Langsung:

$0.008377
$0.008377$0.008377
+7.82%1D
USD
Talent Protocol (TALENT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:01:27 (UTC+8)

Talent Protocol (TALENT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.007238
$ 0.007238$ 0.007238
24J Rendah
$ 0.008496
$ 0.008496$ 0.008496
24J Tinggi

$ 0.007238
$ 0.007238$ 0.007238

$ 0.008496
$ 0.008496$ 0.008496

$ 0.15223081340419053
$ 0.15223081340419053$ 0.15223081340419053

$ 0.004593551012617209
$ 0.004593551012617209$ 0.004593551012617209

+0.32%

+7.82%

+15.38%

+15.38%

Talent Protocol (TALENT) harga masa nyata ialah $ 0.008377. Sepanjang 24 jam yang lalu, TALENT didagangkan antara $ 0.007238 rendah dan $ 0.008496 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TALENT sepanjang masa ialah $ 0.15223081340419053, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004593551012617209.

Dari segi prestasi jangka pendek, TALENT telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +7.82% dalam 24 jam dan +15.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Talent Protocol (TALENT) Maklumat Pasaran

No.1780

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

$ 153.33K
$ 153.33K$ 153.33K

$ 5.03M
$ 5.03M$ 5.03M

292.78M
292.78M 292.78M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

586,654,215.7172114
586,654,215.7172114 586,654,215.7172114

48.79%

BASE

Had Pasaran semasa Talent Protocol ialah $ 2.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 153.33K. Bekalan edaran TALENT ialah 292.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 586654215.7172114. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.03M.

Talent Protocol (TALENT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Talent Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00060757+7.82%
30 Hari$ -0.003378-28.74%
60 Hari$ +0.000291+3.59%
90 Hari$ +0.003199+61.78%
Perubahan Harga Talent Protocol Hari Ini

Hari ini, TALENT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00060757 (+7.82%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTalent Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.003378 (-28.74%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Talent Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, TALENT mengalami perubahan sebanyak $ +0.000291 (+3.59%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Talent Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.003199 (+61.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Talent Protocol (TALENT)?

Semak Talent Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Talent Protocol (TALENT)

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Talent Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Talent Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak TALENT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Talent Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Talent Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Talent Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Talent Protocol (TALENT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Talent Protocol (TALENT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Talent Protocol.

Semak Talent Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Talent Protocol (TALENT)

Memahami tokenomik Talent Protocol (TALENT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TALENT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Talent Protocol (TALENT)

Mencari cara membeli Talent Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Talent Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

TALENT kepada Mata Wang Tempatan

Talent Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Talent Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Talent Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Talent Protocol

Berapakah nilai Talent Protocol (TALENT) hari ini?
Harga langsung TALENT dalam USD ialah 0.008377 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TALENT ke USD?
Harga semasa TALENT ke USD ialah $ 0.008377. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Talent Protocol?
Had pasaran untuk TALENT ialah $ 2.45M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TALENT?
Bekalan edaran TALENT ialah 292.78M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TALENT?
TALENT mencapai harga ATH sebanyak 0.15223081340419053 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TALENT?
TALENT melihat harga ATL sebanyak 0.004593551012617209 USD.
Berapakah jumlah dagangan TALENT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TALENTialah $ 153.33K USD.
Adakah TALENT akan naik lebih tinggi tahun ini?
TALENT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TALENTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:01:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

